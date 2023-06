Verschärfte Tonlage im Frauenfußball

Von: Frank Hellmann

Im Konflikt: Ralf Kellermann (Wolfsburg), Bianca Rech (Bayern) und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © IMAGO/Beautiful Sports

Der Streit um die Abstellungen zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erreicht zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern eine neue Dimension.

In ziemlich genau einem Monat wollen die deutschen Fußballerinnen aus Frankfurt nach Sydney fliegen, um bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) eine überaus anspruchsvolle Mission anzugehen, doch den Vorlauf bestimmen Zwist und Zoff. Nach dem nicht gelösten Streit um die TV-Rechte geht nun die Auseinandersetzung um die Abstellung der Nationalspielerinnen in die nächste Runde: Ralf Kellermann als Sportdirektor des Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg hat heftige Vorwürfe gegen den FC Bayern erhoben, deren Akteure nicht pünktlich zum ersten WM-Lehrgang (20. bis 28. Juni) abzustellen.

Das habe man „mit Verwunderung und Unverständnis“ zur Kenntnis genommen. In einer offiziellen Mitteilung vom Mittwoch warnte der Macher vom Mittellandkanal: „Dass der FC Bayern nun eine im Konsens getroffene und schriftlich festgehaltene Vereinbarung einseitig aufkündigt, kann den hohen Ambitionen der DFB-Elf bei der WM schaden.“ Wenn der Pokalsieger den Meister derart überkreuz liegt, ist das für das gemeinsame Fortkommen im deutschen Frauenfußball kaum hilfreich.

Dass der 54-Jährige erst jetzt aus der Deckung kommt, wo sich alle Nationalspielerinnen im Urlaub befinden, ist natürlich Kalkül: Da wollte einer vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (2:3) keine Unruhe schüren.

Erster Test in Offenbach

Wegen des Endspiels in Eindhoven wirkt das Beharren auf ausreichend Regenerationszeit beim Konkurrenten tatsächlich noch befremdlicher: Die Münchnerinnen konnten sich bereits eine Woche früher erholen und müssen Anfang der nächsten Saison nicht noch Playoff-Partien spielen, um sich wieder für die Königsklasse zu qualifizieren. Zudem ist die Bayern-Fraktion mit fünf Spielerinnen im 28-köpfigen vorläufigen WM-Aufgebot halb so groß wie der Wolfsburg-Block.

„Jeder Tag der kurzen Vorbereitungsphase ist wichtig, damit aus Spielerinnen, die während der Saison um Titel konkurrieren, eine erfolgreiche Einheit zusammenwächst“, argumentiert Kellermann. „So ist der EM-Erfolg im letzten Jahr neben der individuellen Qualität der Mannschaft vor allem auf den Teamzusammenhalt zurückzuführen.“ Nationaltorhüterin Merle Frohms (Wolfsburg) hat als erste angemerkt, dass die gemeinsame Vorbereitungszeit zu kurz sein könnte, um sich zusammenzuraufen. Kellermann ist der festen Überzeugung, „dass diese Entscheidung nicht im Interesse der betroffenen Spielerinnen liegt.“

Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann und Carolin Simon haben sich bislang nicht geäußert; sie werden von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bedauert, weil sie zwischen allen Stühlen sitzen. Die Interessen für die Nationalelf mit Loyalität zum Arbeitgeber zusammenzubringen, ist in ihrem Fall fast unmöglich. Fakt ist, dass der am 20. Juni startende erste WM-Lehrgang in Herzogenaurach fast zum Muster ohne Wert verkommt, weil das Bayern-Quintett erst einen Tag vor dem Testspiel am 24. Juni in Offenbach gegen den WM-Neuling Vietnam anreist und die Wolfsburg-Abordnung geschont werden soll. Im Grunde bleibt nur der zweite Lehrgang (1. bis 8. Juli) um sich auf gemeinsame Ziele in Down Under einzuschwören. Das könnte eine Sisyphusarbeit unter Zeitdruck werden, bei der auch Teampsychologin Birgit Prinz gefordert ist.

Voss-Tecklenburg ist hinter den Kulissen vor allem über die als stellvertretende Vorsitzender der Klubvereinigung ECA fungierende Bayern-Sportchefin Bianca Rech verärgert, die schließlich dabei war, als im März alle finanziellen und versicherungstechnischen Fragestellungen schriftlich festgehalten worden sind. Daher sprach der DFB auch von „Wortbruch“. Absurd wird die bayerische Blockade unter Verweis auf neue Absprachen auf Klubebene dadurch, dass Melanie Leupolz vom FC Chelsea und Sara Däbritz von Olympique Lyon sehr wohl die Erlaubnis erhalten haben, sich pünktlich am 20. Juni mit dem Vize-Europameister vorzubereiten. Kellermann kritisiert eine zu kurzfristige Denke in München: „Schließlich profitieren auch die nationalen Wettbewerbe von einem erfolgreichen Abschneiden beim wichtigsten Turnier des Weltfußballs.“