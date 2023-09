Verletzter Füllkrug möchte „die Fans zurück ins Boot holen“ – muss DFB-Team aber verlassen

Von: Johannes Skiba

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor zwei wichtigen Länderspielen, mit denen die Fans ein Stück weit zurückgewonnen werden könnten.

Update vom 5. September, 11.25 Uhr: Wie Bundestrainer Hansi Flick vor dem Mannschaftstraining mitteilte, wird Niclas Füllkrug das DFB-Quartier in Wolfsburg nun doch verlassen. Somit fällt der Angreifer für die beiden Freundschaftsspiele gegen Japan und Frankreich definitiv aus. Ein Einsatz von Füllkrug gegen den Vize-Weltmeister wäre eventuell möglich gewesen. Dennoch entschieden sich das Trainerteam, die medizinische Abteilung und der Angreifer für die Vorsichtsmaßnahme.

Erstmeldung vom 5. September, 11.09 Uhr: Wolfsburg – Am Samstag (9. September) startet für die deutsche Nationalmannschaft mit dem Testspiel gegen Japan die EM-Saison. Nach den erfolglosen und ernüchternden letzten Jahren des DFB bietet die Heim-EM im Sommer dem Team und seinen Anhängerinnen und Anhängern eine gute Möglichkeit wieder zueinander zu finden.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Hannover Länderspiele: 9 Länderspieltore: 7

Füllkrug erkennt Chance für DFB-Elf

Für den Neu-Dortmunder Niclas Füllkrug ist ein Einsatz bei den Freundschaftsspielen gegen Japan und Frankreich noch ungewiss, auch wenn seine Verletzung „nichts Dramatisches“ sei. Thomas Müller vom FC Bayern wurde bereits nachnominiert, um den potenziellen Ausfall zu kompensieren. Füllkrug ist allerdings nicht abgereist und hofft weiter auf einen Einsatz.

Denn der erfolgreiche Angreifer, der in neun Länderspielen unter Hansi Flick bereits siebenmal treffen konnte, erkennt eine besondere Chance für die Nationalmannschaft in den anstehenden Begegnungen: „Die Spiele sind sehr wichtig. Wir haben wieder zwei Heimspiele und damit zweimal die Möglichkeit, die Fans wieder ins Boot zu holen.“ Das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft ist aufgrund der Erfolgslosigkeit deutlich geschwächt. Euphorie und Vorfreude auf das anstehende Heim-Turnier ist im Land des viermaligen Weltmeisters nirgends zu spüren. Auch innerhalb des Teams scheint nicht alles zu stimmen, wie in der Amazon-Doku über die Nationalmannschaft bei der WM 2022 zu sehen ist.

Niclas Füllkrug hofft auf einen erfolgreichen Länderspiel-Herbst der DFB-Elf. © imago/van der Velden

DFB-Leistungen unter Flick sind nicht vielversprechend

Zwei Siege gegen Japan, denen die Truppe von Hansi Flick bei der WM 2022 in Katar unterlag und Vize-Weltmeister Frankreich könnten die Stimmung aber schnell wieder zum positiven wenden. Ein Erfolg in Dortmund gegen das übermächtige Nachbarland scheint aber nahezu ausgeschlossen. Deutschland präsentierte sich bei den letzten Auftritten im Juni sehr fehlerhaft, uninspiriert und anfällig.

Gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) setzte es gleich zwei Niederlagen. Der Ukraine konnte die DFB-Elf immerhin ein Unentschieden abknöpfen (3:3). Am Ende werden wohl die Ergebnisse und die Leistungen entscheiden, ob die deutschen Fans ihrer Nationalmannschaft im kommenden Juni vollumfänglich die Daumen drücken oder nicht. Zwei Misserfolge im September könnten die Situation weiter verschärfen. (jsk)