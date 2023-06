Klare Ansage: Torhüter will den FC Bayern im Sommer definitiv verlassen

Von: Sascha Mehr

Alexander Nübel plant einen Abgang vom FC Bayern München im Sommer. Der Keeper will zu einem Verein, bei dem er regelmäßig spielt.

München – An der Säbener Straße läuft die Kaderplanung für die Saison 2023/24 auf Hochtouren. Nach einer äußerst enttäuschenden Saison des FC Bayern München, an deren Ende immerhin noch der Gewinn der deutschen Meisterschaft steht, ist ein großer Umbruch geplant. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind bereits weg und auch einige Spieler werden den Klub verlassen müssen, um den geplanten Neuzugängen Platz zu machen.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 Verein: FC Bayern München Position: Torwart

FC Bayern treibt Kaderplanung voran

Zu einem oder mehreren Abgängen wird es auf der Position des Torhüters geben. Manuel Neuer, der nach seinem Skiunfall im vergangenen Winter ein halbes Jahr verletzt ausfiel, wird zum Beginn der neuen Saison wieder fit sein. Trainer Thomas Tuchel plant mit ihm als Nummer eins. Ersatz könnte erneut Sven Ulreich werden, denn der erst im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichtete Yann Sommer steht ebenfalls vor dem Absprung.

Im Winter hatten neben dem FC Bayern auch Manchester United aus der englischen Premier League Interesse am Schweizer. Es ist schwer vorzustellen, dass sich Sommer im Jahr vor der EM 2024 in Deutschland hinter Manuel Neuer auf die Bank setzt. Ein Abgang des Keepers wäre alles andere als überraschend.

Neuer (l.), Sommer (Mitte) und Nübel. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Neben Neuer, Sommer und Ulreich steht auch Alexander Nübel ab 1. Juli wieder beim FC Bayern München unter Vertrag. Der Torhüter war an den AS Monaco ausgeliehen, wo er als Nummer eins große Leistungsschwankungen hatte. Monaco zeigte kein Interesse, den ehemaligen Schalker langfristig zu binden, an der Säbener Straße gehen seine Chancen auf Einsätze aber auch gegen null.

FC Bayern: Nübel will Klub verlassen

„Ich bin mit dem FC Bayern im Austausch und auf Vereinssuche. Der Wechsel muss passen und für Alex den nächsten Schritt bedeuten. Wir versuchen, eine Lösung zu finden“, sagte Stefan Backs, der Berater des 26-Jährigen, im Gespräch mit der Sport Bild. Gerüchte, wo es Nübel hinziehen könnte, gibt es bislang nicht.

Alexander Nübel durchlief die Nachwuchsabteilung des SC Paderborn und wechselte 2015 zum FC Schalke 04, wo er Stammtorhüter wurde und bis 2020 blieb. Anschließend ging es zum FC Bayern, bei dem er zunächst ein Jahr auf der Bank saß und dann zwei Jahre an den AS Monaco ausgeliehen wurde. Nun die Rückkehr an die Säbener Straße, die aber nicht von Dauer sein wird. (smr)