Verkehrte Welt beim FC Bayern

Von: Hanna Raif

Daumen hoch für eine mangelhafte Leistung seiner Mannschaft: Thomas Tuchel.

Trainer Thomas Tuchel hebt nach der 0:3-Schlappe in Manchester den Daumen: „Ich habe mich schock-verliebt in meine Mannschaft“

Die Analyse startete noch in der Nacht. Thomas Tuchel wirkte am Cheftisch, an den er sich beim Mitternachtsbankett im Ballsaal des „Kimpton Clocktower“ gesellt hatte, keineswegs übellaunig. Hier ein „schottischer Lachs en croute“, da ein „Quinoa Power Salat“, dazu Gespräche mit den Sitznachbarn Oliver Kahn und Herbert Hainer. Von Schockstarre oder Groll war nach dem 0:3 (0:1) im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Manchester City wenig zu spüren.

Als Kahn um 23:34 Uhr Ortszeit das Mikrofon zur Hand nahm, hatte man doch anderes erwartet. Aber der Klubboss hatte sich wie alle anderen entschieden, die positiven Aspekte der Pleite herauszustellen. Natürlich sei man „enttäuscht“ und hätte sich den Ausflug auf die Insel „anders vorgestellt“. Aber „es bringt jetzt nicht groß etwas zu lamentieren und irgendwie alles negativ zu sehen“. Der Tatsache, dass der Einzug ins Halbfinale aufgrund der „hohen Hypothek“ (Leon Goretzka) mehr als unwahrscheinlich ist, begegnete Kahn mit Durchhalteparolen.

Der 53-Jährige erhob die Stimme, als er in den Raum rief: „Und dann... dann gibt es immer noch ein Rückspiel. Und wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, was möglich ist, reinzuwerfen.“ Mehr als das bleibt der Mannschaft kommenden Mittwoch nicht übrig, ab jetzt geht es um Schadensbegrenzung. „Rechnen können wir alle“, sagte Kapitän Joshua Kimmich, Thomas Müller bewertete das Ergebnis als „absolut katastrophal für uns“. Obwohl sich die 90 Minuten für die Spieler nicht nur schlecht angefühlt hatten, Kimmich „70 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe“ gesehen hatte, blieb unter dem Strich eine deutliche Packung. Es drängte sich die Frage nach dem viel zitierten „Tuchel-Effekt“ auf. Müller wollte diplomatisch antworten, ließ aber mit den Worten „Das müsst ihr Hasan fragen. Ich äußere mich dazu nicht, denn die Debatte birgt Zündstoff“ tief blicken.

Eine weitere Debatte tut das ebenfalls. Es lief im strömenden Regen von Manchester die 41. Minute, da suchte sich Tuchel einen Fels in der Brandung. Der Trainer winkte Müller heran, die Unterredung am Spielfeldrand dauerte länger. Es ging darum, wie man reagieren solle, müsse der am Knöchel angeschlagene Matthijs de Ligt das Spielfeld beim Stand von 0;1 tatsächlich verlassen. Der Plan – der nicht zum Einsatz kam, weil de Ligt die Zähne zusammen biss – wurde von Thomas und Thomas gemeinsam ausgetüftelt. „Er hat mir eine Frage gestellt und ich habe versucht, darauf zu antworten“, erzählte Müller hinterher, und es hörte sich so an, als sei ein Einsatz als Co-Trainer für den 33-Jährigen das Normalste der Welt.

Dabei ist Müller ja nicht mal die Rolle auf der Bank besonders gut gewohnt, die ihm zuteil geworden war. Eine lange Unterredung mit Tuchel hatte es schon vor dem Anpfiff gegeben, Müller akzeptierte die Gründe, die der Trainer für die Nicht-Berücksichtigung aufführte. Ja, dieser Müller sei „Weltklasse“, führte der 49-Jährige später aus. Aber man wollte gegen City lieber „Wert auf den Speed nach vorne“ legen. Also: Leroy Sané, Kingsley Coman und Jamal Musiala hinter der (stumpfen) Spitze Serge Gnabry.

Der Plan ging nur bedingt gut auf, aber Müller konnte auch nichts mehr ändern, als er zehn Minuten vor Schluss aufs Feld geschickt wurde. Natürlich gab er später zu, dass „jeder in so einem Spiel dabei sein will, vor allem in meiner Rolle“. Aber er war gut beraten, „das Ego nicht in den Vordergrund zu stellen“. Nicht „super happy“ sei er über die Entscheidung gewesen, „aber ich kann sehr gut damit umgehen.“ Erprobt in vielen Jahren unter diversen Trainern. Noch ist das Müller-Thema klein, die Erfahrung aber lehrt, dass es einem Coach in München schnell auf die Füße fallen kann. Niko Kovac kostete es einst den Job und Julian Nagelsmann wurde eines Besseren belehrt.

Die Bayern haben zwar viele Offensive, aber keinen Topstürmer. „Wir werden uns nochmal mit dem Trainer zusammensetzen und schauen, was die Möglichkeiten sind“, hatte Hasan Salihamidzic schon vor der Abreibung gesagt. Der Tenor, intern wie extern: Es muss vorn etwas passieren, will man es wieder dauerhaft mit den ganz Großen aufnehmen. „Eine starke Mannschaft braucht einen Mittelstürmer“, sagte TV-Experte Matthias Sammer, „In der ersten Halbzeit“, führte Kapitän Joshua Kimmich aus, sei das „ganz gut gegangen. Aber es geht uns etwas in der Box ab“. Konkret fehlen „Kopfballspieler und Flankenabnehmer“, und zwar nicht erst seit gestern – sondern seit dem Abgang von Robert Lewandowski im Sommer.

Tuchel, laut Selbstauskunft nach dem Spiel angeblich „schock-verliebt“ in seine Mannschaft, hat seine Wünsche hinterlegt. Es ist nur logisch, dass neben einem robusten Sechser ein Neuner oben auf der Liste steht. „Ein Stürmer verändert das Spiel“, sagte Kimmich – und sprach aus, was sich die Bosse ankreiden lassen müssen. Das Risiko, ohne einen Nachfolger für Lewandowski in die Saison zu gehen, rächt sich in der heißen Saisonphase.