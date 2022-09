USA-Hymne: Von Krieg und Vaterlandsliebe – So geht der Text der amerikanischen Nationalhymne

Von: Andreas Apetz

Beim Spielen der US-Hymne müssen sich alle Singenden in Richtung der gehissten Flagge oder der Musik drehen. (Archivfoto) © Icon Sportswire/Imago Images

Die US-Nationalhymne gehört zu bekanntesten Nationalhymnen weltweit. Sie handelt von Krieg und Tapferkeit. Doch was bedeutet ihr Text?

Washington – Schon alleine beim Lesen der Worte „O! say can you see“ ertönt im Kopf die Melodie der vielleicht bekanntesten Nationalhymne der Welt: die US-Hymne. Die Amerikaner:innen sind bekannt für ihre patriotische Haltung und Vaterlandsliebe. Der Stolz auf die eigene Nation wird bei sportlichen Events deutlich, wenn das gesamte Stadion die US-Nationalmannschaft beim Singen von „The Star-Spangled Banner“ aus voller Kehle unterstützt.

In vier Strophen wird der Sieg der amerikanischen Soldaten über die Briten von 1812 besungen. Da die dritte und vierte Strophe einige starke Anfeindungen gegenüber Großbritannien enthalten, werden diese nicht mehr als Teil der amerikanischen Nationalhymne angesehen. Bei offiziellen Anlässen wird gegenwärtig nur die erste Strophe der US-Hymne gesungen.

Der Text der US-Hymne – und die deutsche Übersetzung

Die erste Strophe der US-Hymne:

O! say can you see

by the dawn’s early light,

What so proudly we hailed

at the twilight’s last gleaming,

Whose broad stripes and bright stars

through the perilous fight,

O’er the ramparts we watched,

were so gallantly streaming?

And the rockets’ red glare,

the bombs bursting in air,

Gave proof through the night

that our flag was still there;

O! say does that star-spangled

banner yet wave,

O’er the land of the free

and the home of the brave?

Die deutsche Übersetzung der ersten Strophe der US-Hymne:

O sagt, könnt ihr sehen

im frühen Licht der Morgendämmerung,

was wir so stolz grüßten

im letzten Schimmer der Abenddämmerung?

Dessen breite Streifen und helle Sterne

die gefahrvollen Kämpfe hindurch

über den Wällen, die wir bewachten,

so stattlich wehten?

Und der Raketen grelles, rotes Licht,

die in der Luft explodierenden Bomben,

bewiesen die Nacht hindurch,

dass unsere Flagge noch da war.

O sagt, weht dieses

sternenbesetzte Banner noch immer

über dem Land der Freien

und der Heimat der Tapferen?

US-Hymne: Hintergrundgeschichte und Entstehung

Der Text von „The Star-Spangled Banner“ stammt aus dem Jahr 1814 und wurde von Rechtsanwalt Francis Scott Key verfasst. Der Gelegenheitsdichter schrieb das Gedicht „The Defense of Fort McHenry“ infolge des britischen Bombardements auf Fort McHenry in Baltimore, bei dem er selbst als Augenzeuge dabei war. Der Text lobpreist die Tapferkeit und den Siegeswillen der amerikanischen Soldaten bei der Verteidigung der Festung.

Wenig später wurde unter die Strophen die Melodie des bekannten Trinkliedes „To Anacreon in Heaven“ von John Stafford Smith gelegt. Das neue Musikstück wurde 1931 unter dem Namen „The Star-Spangled Banner“ zur Nationalhymne der USA ernannt. Bereits seit 1916 ließ Präsident Woodrow Wilson seine amerikanische Militärkapelle das Lied bei offiziellen Anlässen spielen.

Die Regeln der US-Hymne im Bundesrecht der Vereinigten Staaten

Die Wichtigkeit der amerikanischen Nationalhymne wird durch Verhaltensvorschriften im United State Code deutlich. In mehreren Regeln wurde festgelegt, wie sich die Amerikaner:innen beim Abspielen der Nationalhymne zu verhalten haben. Ist während der Darbietung der US-Hymne die Flagge gehisst, ...

... sollen alle Anwesenden mit Ausnahme derjenigen, die eine Uniform tragen, sich stehend zur Flagge wenden und die rechte Hand auf das Herz legen.

... sollen Männer, die keine Uniform tragen, ihre Kopfbedeckung mit ihrer rechten Hand abnehmen und sie so an die linke Schulter halten, dass sich ihre Hand über dem Herzen befindet.

...sollen uniformierte Personen von der ersten bis zur letzten Note der Hymne salutieren.

Sollte während der Nationalhymne keine Flagge gehisst sein, müssen sich alle Anwesenden in die Richtung der Musik wenden und sich so verhalten, als würde die Flagge gezeigt. (aa)