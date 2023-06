Upamecano wechselt wohl zu Kolo Muanis Berater

Von: Johannes Skiba

Teilen

Dayot Upamecano vom FC Bayern München hat seinen Berater gewechselt. Das heizt die Gerüchte um einen Abgang des Franzosen weiter an.

München – Die Saison von Dayot Upamecano beim FC Bayern München verlief äußerst wechselhaft. Neben grandiosen Auftritten des Franzosen, bei denen sich kein Offensivspieler der Bundesliga gegen den Innenverteidiger hätte durchsetzen können, gab es auch einige desolate Vorstellungen. Der 24-Jährige kostete den deutschen Rekordmeister ein paar Punkte – rettete die Münchener jedoch in der ein oder anderen Begegnung. Die Fans des FCB sind nach wie vor nicht vollkommen vom Abwehrspieler überzeugt. Ein Wechsel noch in diesem Sommer ist nicht ausgeschlossen.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 in Évreux, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidigung

Neuer Berater bietet FC Bayerns Upamecano neue Optionen

Wie Transferexperte Fabrizio Romano nun berichtet, hat sich FC Bayerns Dayot Upamecano einen neuen Berater geschnappt. Moussa Sissoko wird künftig die Karriere des talentierten Profis begleiten. Der Spieleragent arbeitet für internationale Größen wie Ousmane Dembélé vom FC Barcelona und Eintracht-Shootingstar Randal Kolo Muani.

Dieser Berater-Wechsel könnte für einen Abgang von „Upa“ sprechen. Der neue, erfahrene Agent bietet durch seine Kontakte neue Option für den Franzosen.

Dayot Upamecano blickt auf eine wechselhafte Saison mit dem FC Bayern zurück. © imago/Lackovic

Kim ist neue Konkurrenz beim FC Bayern für Upamecano

Ob der FC Bayern München und Dayot Upamecano ihre Zusammenarbeit auch in der nächsten Saison fortführen, ist aufgrund des Berater-Wechsels unsicherer denn ja. Darüber hinaus steht mit Kim Min-jae von der SSC Neapel ein neuer Konkurrent in den Startlöschern. Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen.

Zwar verlässt mit Lucas Hernández offenbar wiederum ein anderer Verteidiger, der bei den Bayern in der Innenverteidigung eingesetzt wurde, den Verein. Doch der Weltmeister war während Upamecanos bisheriger Zeit bei den Münchener über weite Strecken verletzt. Der Südkoreaner Kim ist somit eine neue Herausforderung für „Upa“. Kim hat vergangene Saison die italienische Meisterschaft mit Neapel gewonnen und wurde darüber hinaus am Ende der Spielzeit in die Mannschaft des Jahres des italienischen Oberhauses gewählt. Ob Upamecano mit dem potenziellen Neuzugang mithalten kann, ist offen. (jsk)