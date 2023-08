Unruhe am Bieberer Berg

Von: Christian Düncher

Teilen

Trainer unter Starkstrom: Kickers-Chefcoach Christian Neidhart. © IMAGO/Eibner

Der zuvor vorgeblich erkrankte Ex-Kapitän Sebastian Zieleniecki meldet sich nach der Niederlage der Offenbacher Kickers gegen Stuttgart zurück und muss individuell trainieren

Peter Roth wähnt übernatürliche Kräfte am Werk. „Wir sind anscheinend verflucht“, sagte der Vizepräsident der Offenbacher Kickers, nachdem der ewige Titel-Mitfavorit in der Fußball-Regionalliga Südwest zum zweiten Mal in Folge mit einer Pleite gegen einen Aufsteiger in die Runde gestartet war. Vergangene Saison hatte es in Worms ein 0:1 gegeben, nun unterlag der OFC zu Hause vor 11 483 Zuschauern den Stuttgarter Kickers ebenfalls 0:1 .

„Der Weg ist richtig“, sagte Sport-Geschäftsführer Christian Hock dennoch nach der Partie. Kämpferisch sowie in Sachen Einstellung, Laufbereitschaft und Mentalität sei das bereits ein „anderes Gesicht als letzte Saison“ gewesen. In der zweiten Hälfte war es ein Klassiker: Spiel auf ein Tor, aber der Gegner macht es.“

Es ist ein altbekanntes Problem, mit dem schon Neidharts Vorgänger zu kämpfen hatten. Kapitän Maximilian Rossmann sah dennoch „Positives“. Die Stimmung in der Mannschaft sei eine ganz andere, sagte er. Bekannt sind auch die Probleme im Offensivspiel. Der vorne omnipräsente Zugang Marcos Alvarez vermisste den „letzten Pass“. Der als Spitze aufgebotene Jan Urbich, der vergangene Saison noch für den FV Biebrich in der U-19-Hessenliga gespielt hatte, zeigte zwar eine ordentliche Leistung, kam jedoch nicht zum Abschluss.

Gut möglich, dass zeitnah ein weiterer Stürmer verpflichtet wird. „Wir schwimmen allerdings nicht im Geld, müssen uns im Rahmen des Bugdets bewegen“, betonte Hock.

Im Optimalfall soll die Verstärkung bereits am Freitag (19 Uhr) im Spiel beim VfR Aalen zum Einsatz kommen. „Die Kulisse war überragend. Man kann stolz auf so eine Fanbase sein, die den Verein auch in schlechteren Zeiten unterstützt“, so Hock.

Unterdessen tauchte ein alter Bekannter auf. Das Timing von Sebastian Zieleniecki spricht für sich. Seit dem Trainingsstart am 26. Juni hatte der Ex-Kapitän „krankgeschrieben“ gefehlt und sich in der polnischen Heimat aufgehalten, in der er aus familiären Gründen trotz eines noch bis 2025 gültigen Arbeitspapiers künftig spielen will. Am Tag nach der 0:1-Auftaktniederlage meldete sich der 28-Jährige wieder bei seinem Arbeitgeber zurück, stand plötzlich in der Kabine und wollte mittrainieren. Plötzlicher Sinneswandel oder taktisches Kalkül?

Laut „Offenbach Post“ hatte Zieleniecki am Freitag exakt sechs Wochen gefehlt. Ab Samstag hätte die Berufsgenossenschaft das Gehalt gezahlt (aber nicht voll), wenn der Innenverteidiger eine weitere Krankmeldung (es wäre die dritte in Folge gewesen) nachgeliefert hätte. Hock, stellte klar, dass vorerst „separiert“ vom Team trainiere – und zwar im läuferischen Bereich.

Wohnung gekündigt

Zieleniecki habe sich „nicht angekündigt“, sagte Hock auf Nachfrage. Offenbar hatte Zieleniecki die Kickers schon vor der vergangenen Saison verlassen wollen. Im Winter soll es dann im Trainingslager einen Disput mit dem damaligen Coach Ersan Parlatan gegeben haben, der dem Abwehrspieler vorwarf, für negative Stimmung zu sorgen.

Zieleniecki habe seine Offenbacher Wohnung bereits vor Wochen gekündigt, heißt es. Klar ist aber, dass der OFC einen noch zwei Jahre gebundenen Spieler, dessen Marktwert vom Onlineportal transfermarkt.de auf 150 000 Euro taxiert wird, nicht einfach so gehen lassen will. Hock: „Das ist keine schöne Sache.“ Eine Lösung muss her, möglichst zügig. Die Personalie blockiert beim OFC nämlich finanzielle Mittel.