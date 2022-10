Union Berlin bei Royale Union Saint-Gilloise: Europa League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Union Berlin ist zu Gast bei Royale Union Saint-Gilloise. © IMAGO/Juergen Engler

Union Berlin trifft am 6. Spieltag der Europa League auf Royale Union Saint-Gilloise. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Berlin - Union Berlin hat sich am 5. Spieltag der Europa League ein Endspiel erarbeitet. Durch den knappen 1:0-Sieg über Sporting Braga, steht die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf Platz zwei der Gruppe und kann den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen. Der Gruppensieg ist aber nicht mehr möglich, denn Royale Union Saint-Gilloise hat vor dem letzten Spieltag bereits vier Punkte Vorsprung.

Der Erfolg gegen Braga war wichtig, um weiterhin die Chance zu haben, in der Europa League zu überwintern. Robin Knoche besorgte das goldene Tor des Abends per Elfmeter und verwandelte die Alte Försterei in ein Tollhaus. „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber genauso wussten wir, dass wir hier heute gewinnen können, wenn wir unsere Arbeit machen und das umsetzen, was unser der Trainer mit auf den Weg gegeben hat. Wir sind alle sehr glücklich“, sagte Innenverteidiger Diogo Leite nach der Partie.

Union Berlin bei Royale Union Saint-Gilloise: Gäste wollen Platz zwei halten

„Am Ende ist es ein verdienter Sieg, auch aufgrund der ersten Hälfte. Da waren wir dominant und hatten auch Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Zwar hat die Effizienz etwas gefehlt, aber die Mannschaft hat das über 90 Minuten sehr gut gemacht, weil sie einfach im Spiel waren. Zwar fällt das 1:0 dann mit etwas Glück, aber dann haben sie es clever nach Hause gespielt“, zeigt sich Trainer Urs Fischer stolz auf seine Mannschaft.

Am letzten Spieltag der Europa League muss Union Berlin zu Royale Union Saint-Gilloise und hat mehrere Möglichkeiten, die Zwischenrunde im kommenden Jahr zu erreichen. Bei einem eigenen Sieg ist Union definitiv weiter. Doch auch bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnte es weitergehen für Union Berlin, wenn Sporting Braga seine Partie gegen Malmö nicht gewinnt. Darauf wollen es die „Eisernen“ aber nicht ankommen lassen.

Die Europa League-Partie zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin steigt am Donnerstag, 3. November 2022, um 21 Uhr im Stade Joseph Marien. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin bei Royale Union Saint-Gilloise: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin am Donnerstag, 03.11.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Union Berlin bei Royale Union Saint-Gilloise: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin am Donnerstag, 03.11.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

ist nur über RTL+-Premium empfangbar. RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

