Union Berlin bei Malmö FF heute live im TV und Stream

Union Berlin ist in der Europa League zu Gast in Malmö. © IMAGO/Pedro Benavente

Union Berlin trifft in der Conference League auf Malmö FF. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Berlin - Für Union Berlin läuft es in der Fußball-Bundesliga ausgezeichnet, auch wenn am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Frankfurt die erste Niederlage der Saison gab. Trotzdem sind die Hauptstädter weiter Tabellenführer, jetzt aber punktgleich mit dem siegreichen SC Freiburg und zwei Zähler vor dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Im Gegensatz zur nationalen Liga geht international in der laufenden Saison noch nicht viel bei Union Berlin. In der Europa League hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nach zwei Spieltagen null Punkte auf dem Konto und ist Vorletzter der Gruppe. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen den belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise, setzt es auch bei Sporting Braga eine Schlappe.

Malmö FF gegen Union Berlin: Beide Teams punktlos

Damit steht Union Berlin vor dem dritten Spieltag gehörig unter Druck. Bei einer weiteren Niederlage rückt das Achtelfinale und die Zwischenrunde in weite Ferne, selbst Platz drei in der Gruppe und die Qualifikation für die Zwischenrunde in der Conference League wäre dann schwierig zu erreichen für „Eisern Union“. Die Hauptstädter benötigen dringend Punkte und wollen beim Gastspiel in Schweden endlich die ersten Zähler einfahren.

Am 3. Spieltag der UEFA Europa League trifft Union Berlin auf Malmö FF, das ebenfalls die ersten beiden Partien verloren hat. Der Sieger der Partie kann sich zurückmelden im Kampf um die K.o.-Phase in der UEFA Europa League, der Verlierer wird sich damit anfreunden müssen, nach der Weltmeisterschaft und der Winterpause nicht mehr in einem internationalen Wettbewerb vertreten zu sein.

Die Europa League-Partie zwischen Malmö FF und Union Berlin steigt am Donnerstag, 6. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in Malmö. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Malmö FF gegen Union Berlin: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Malmö FF und Union Berlin am Donnerstag, 06.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Malmö FF gegen Union Berlin: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Malmö FF und Union Berlin am Donnerstag, 06.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

