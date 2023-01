Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. © IMAGO/Michael Taeger

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt Union Berlin den VfL Wolfsburg: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Berlin - Union Berlin befindet sich auf einem Höhenflug, denn der Hauptstadtklub liegt nach 18 Spieltagen auf Platz zwei, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Den Rückenwind will die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch in den DFB-Pokal mitnehmen, denn mit dem VfL Wolfsburg wartet ein harter Brocken auf die Derbysieger vom vergangenen Wochenende.

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Wolfsburg ist im Moment so etwas wie das Team der Stunde, auch trotz der Niederlage gegen Bremen. Insgesamt wirken sie sehr kompakt, geschlossen und gut organisiert. Alle arbeiten zusammen nach einem Plan, dazu verfügen sie über viel Geschwindigkeit und scheuen sich auch nicht, den langen Ball zu spielen. Sie haben eine gute Mischung in ihrem Spiel und machen das insgesamt echt gut“, wird Union-Coach Urs Fischer auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

„Wir haben den schwersten Gegner bekommen, den wir hätten ziehen können – mit einem Auswärtsspiel. Ich glaube, es ist momentan leichter, in München zu spielen als in Berlin. Ich weiß, was auf uns zukommt. Die Mannschaft ist im Europapokal weiter, steht im Pokal-Achtelfinale und liegt in der Tabelle einen Punkt hinter dem FC Bayern. Die Unioner sind eine homogene Einheit, zeigen sehr konstante Leistungen und sind top strukturiert. Dazu arbeiten sie sehr gut gegen den Ball, lassen wenig Chancen zu und haben die zweitbeste Abwehr der Liga. Sie überzeugen mit einem schnellen Umschaltspiel und sind über Jahre sehr eingespielt“, so „Wölfe“-Trainer Niko Kovac vor dem Achtelfinale in Berlin.

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg findet am Dienstag, 31. Januar 2023, in Berlin statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Dienstag, 31. Januar 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)