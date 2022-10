Union Berlin gegen Sporting Braga: Europa League live im TV und Stream

Union Berlin trifft auf Sporting Braga. © IMAGO/Juergen Engler

Union Berlin trifft am 5. Spieltag der Europa League auf Sporting Braga. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Berlin - Union Berlin spielt eine ganz starke Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach elf Spieltagen liegt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer an der Tabellenspitze, mit einem Punkt vor dem FC Bayern München. Dagegen lief es in der Europa League zunächst alles andere als rund. Die ersten beiden Partien gingen jeweils mit 0:1 verloren und Union stand am 3. Spieltag bereits unter Druck. Es folgten dann zwei 1:0-Siege gegen Malmö, die die Haupstädter zurück in eine aussichtsreiche Situation bringen.

Im Europapokal überwintern wird Union Berlin in jedem Fall, nur der Wettbewerb ist unklar. Bei zwei weiteren Siegen geht es in der Europa League weiter, sollte Urs Fischer mit seiner Mannschaft auf Platz drei der Gruppe bleiben, muss Union in die Zwischenrunde der Conference League. Vor den Spieltagen fünf und sechs haben es die „Eisernen“ aber selbst in der Hand.

Union Berlin gegen Sporting Braga: Gastgeber wollen dritten Sieg in Serie

Die Generalprobe für die Partie gegen Sporting Braga ging gehörig in die Hose. Beim Tabellenletzten VfL Bochum gab es für union Berlin eine überraschende 0:2-Niederlage. „Ich muss schon sagen, dass uns Bochum heute ein bisschen aufgefressen. Darauf hatten wir wenig Antworten. In den letzten 30 Metern waren wir nicht zwingend genug und haben auch das ein oder andere Geschenk verteilt. Die Mannschaft hat alles versucht, aber die Bochumer waren heute einfach eine Spur besser“, sagte Urs Fischer nach der Partie.

„Wir haben intern immer gesagt, dass wir nicht gegen den Letzten, sondern gegen Bochum spielen. Sie haben in den letzten Wochen sehr gut performt. Dazu haben sie eine super Mentalität, das hat man heute gesehen. Wenn diese Sachen zusammenkommen, verlierst du auch mal gegen so eine Mannschaft“, fand Union-Spieler Christopher Trimmel nach dem Spiel lobende Worte für den Gegner.

Die Europa League-Partie zwischen Union Berlin und Sporting Braga steigt am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Sporting Braga: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Union Berlin und Sporting Braga am Donnerstag, 27.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Union Berlin gegen Sporting Braga: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Union Berlin und Sporting Braga am Donnerstag, 27.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

