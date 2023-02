Union Berlin gegen Schalke 04: Bundesliga live im TV und Stream

Union Berlin trifft auf den FC Schalke 04. © IMAGO/Sven Sonntag

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Schalke 04 zu Gast bei Union Berlin: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Berlin - Der 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und Union Berlin empfängt den FCSchalke 04. Beide Vereine benötigen die drei Punkte: Die Gastgeber wollen Tabellenführer FC Bayern München auf den fersen bleiben und die Gäste können mit einem Sieg wieder vom Klassenerhalt träumen. Bei diesem Duell ist die Favoritenrolle klar verteilt. Union will sich gegen das Schlusslicht keine Blöße geben, muss aber aufpassen, denn gerade defensiv waren die Schalker in den vergangenen Spielen stabil.

„Union hatte am Donnerstag ein schweres Spiel in Amsterdam. Sie sind gefestigt. Urs Fischer macht großartige Arbeit. Die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben. Sie haben wenig Ballbesitz, aber verteidigen sehr gut und haben ein brutales Umschaltspiel“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie in Berlin.

Union Berlin gegen Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Wir wollen natürlich dort punkten, auch wenn es uns vielleicht wieder nicht viele Leute zutrauen, aber wir fahren dahin und wollen gewinnen. Wir gehen in ein Spiel und wollen es gewinnen. Ob es dann am Ende wirklich passiert, sehen wir nach 90 Minuten. Dahinzufahren und zu sagen, wir wollen nur verteidigen und auf einen Punkt spielen, das ist nicht die Welt von mir und kann auch nicht die Welt von Schalke sein“, so Reis weiter

Der Schalke-Coach äußerte sich auch zum Personal für die Partie in der Hauptstadt: „Es gibt erfreuliche Nachrichten. Moritz Jenz ist Vater geworden und war am nächsten Tag direkt wieder beim Training. Latza, Kaminski und Tauer haben wieder trainiert, da kommt ein Einsatz noch zu früh. Bei Skarke wird es sehr eng. Ich versuche, jeden Spieler voranzubringen und bei Kozuki wurde die Messlatte sehr hoch gelegt. Ich bin nicht unzufrieden mit ihm und es spricht nichts dagegen, dass er auch weitere Spielzeit bekommen wird. Der Junge macht Spaß.“

Das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 steigt am Sonntag, 19. Februar 2023, um 15.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Schalke 04 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. Februar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

