Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Bundesliga

Von Sascha Mehr schließen

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund zu Gast bei Union Berlin. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Berlin - Der 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und auf Borussia Dortmund wartet ein schweres Auswärtsspiel bei Union Berlin. Der BVB hat etwas gutzumachen, denn am vergangenen Spieltag setzte es eine heftige 2:5-Klasche im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose weiter auf Platz zwei, nun allerdings mit bereits neun Zählern Rückstand auf den FC Bayern München.

Union Berlin spielt eine starke Saison und steht derzeit auf Rang vier, der am Ende der Spielzeit die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Das ist aber nicht mehr als eine Momentaufnahme, denn zwölf Partie sind noch zu absolvieren und Union hat den Abgang von Angreifer Max Kruse zu beklagen, den es kurz vor Ende der Transferphase zum VfL Wolfsburg zog.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Wiederholung eines spektakulären Hinspiels?

Das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin endete 4:2. Es war eine spektakuläre Partie, in der der BVB 3:0 führte, die Gäste aber plötzlich den Anschluss schafften. Erling Haaland erlöste die Heim-Fans aber mit einem Kunstschuss, der das Endergebnis bedeutete.

Borussia Dortmund muss im Duell bei Union Berlin auf Haaland (muskuläre Probleme), Meunier (muskuläre Probleme) und M. Wolf (Innenbanddehnung) verzichten. Vor allem der Ausfall des norwegischen Stürmers trifft die Mannschaft von Trainer Marco Rose hart. Ihn gilt es zu ersetzten. Am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen gelang das nicht. Möglich ist, dass der lange verletzte Reyna sein Comeback in der Anfangsformation gibt.

Bei Union Berlin muss Khedira eine Sperre wegen einer fünften Gelben Karte absitzen. Für ihn dürfte Prömel auf die Sechs rücken. Defensivallrounder Ryerson konnte nach COVID-19 die Quarantäne verlassen und ist ein Kandidat für den Kader, aber eher nicht für die Startelf. Vom Coronavirus betroffen sind Nico Gießelmann, Andreas Voglsammer und Dominique Heintz, die ausfallen werden.

Das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund steigt am Sonntag, 13. Februar 2022, um 15.30 Uhr in der Berliner Alten Försterei. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von DAZN