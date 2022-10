Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und Stream

10. Spieltag

In der Bundesliga kommt es zum Duell Union Berlin gegen den Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Update vom Freitag, 14. Oktober, 12.52 Uhr: Union Berlin konnte in der Europa League einen wichtigen 1:0-Erfolg über Malmö feiern. Der BVB musste sich mit einem Remis um Heimspiel gegen den FC Sevilla zufrieden geben, hat aber weiterhin besten Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Im Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund in der Bundesliga wollen die Gäste aus dem Ruhrpott mit einem Sieg näher an die Hauptstädter herankommen.

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund steigt am Sonntag, 16. Oktober 2022, um 17.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund am Sonntag, 15. Oktober 2022, live und in voller Länge.

Um 16.45 Uhr beginnen die Vorberichte, Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.

Erstmeldung: Berlin - Union Berlin gelang am vergangenen Spieltag der UEFA Europa League ein echter Befreiungsschlag. Nach zwei Niederlagen zum Start gewann die Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim schwedischen Vertreter Malmö FF mit 1:0, obwohl man nach einem Platzverweis 45 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Die Berliner warfen aber alles in die Waagschale, kämpften um jeden Ball, zeigten unermüdlichen Einsatz und verdienten sich am Ende die drei Punkte.

Die Partie stand Mitte der zweiten Halbzeit aber plötzlich vor am Abbruch. Vor dem Gästeblock explodierte ein schwerer Feuerwerkskörper. Wer diesen gezündet hatte, war zunächst unklar. Sicherheitskräfte brachten Fans anderen Bereichen aus dem Stadion. Schiedsrichter Halil Umut Meler aus der Türkei schickte beide Mannschaften in die Kabine und unterbrach die Partie beim Spielstand von 0:0. Nach 25 Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, beim nächsten Vorfall sollte es aber zu einem Abbruch kommen.

Union Berlin gegen Malmö FF: Zweiter Sieg in Folge für Gastgeber?

„Ich freue mich über den Sieg, weil er sportlich wohl auch verdient ist. Aber alles andere, was heute passiert ist, kann man nicht akzeptieren. Nichts und niemand hat etwas auf dem Rasen oder in anderen Blöcken zu suchen. Das ärgert mich total, weil wir das von uns nicht kennen und nicht machen. Und hier machen wir es plötzlich. Da bin ich stinksauer drüber“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler nach dem Spiel.

„Ich hatte stets das Gefühl, dass wir das Spiel kontrollieren. Natürlich hat man nach dem Platzverweis Bedenken, aber wir haben es dann gut gemacht und letztlich auch verdient gewonnen, denke ich. Wir hatten am Ende viele Möglichkeiten, hätten da auch vielleicht die eine oder andere mehr nutzen müssen, aber am Ende hat das eine Tor gereicht. Zu den Vorfällen kann ich nur sagen, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann und so etwas im Fußball nichts zu suchen hat. Es ist beschämend“, so Union-Trainer Urs Fischer nach dem Abpfiff.

Die Europa-League-Partie zwischen Union Berlin und Malmö FF steigt am Donnerstag, 13. Oktober 2022, um 21.00 Uhr in der Alten Försterei in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Malmö FF: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL Nitro zeigt die Europa-League-Partie zwischen Union Berlin und Malmö FF am Donnerstag, 13.10.2022, live und in voller Länge im Free-TV

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Union Berlin gegen Malmö FF: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Union Berlin und Malmö FF am Donnerstag, 13.10.2022, live und in voller Länge im Internet.

Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

