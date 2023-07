Union Berlin: Eiserne Pragmatiker

Von: Ingo Durstewitz

Jubeln gewöhnt: Profis von Union Berlin beim 1:0-Sieg im Test gegen Udinese Calcio. © dpa

Der Bundesliga-Check, Teil 9: Union Berlin Spannende Neuzugänge, stabiles Gerüst - aber für die Champions League reicht es dieses Mal aber nicht

Union Berlin in der Champions League – daran muss man sich erst mal gewöhnen, das ist in etwa so, als würde, sagen wir, Wormatia Worms plötzlich Bundesliga spielen. Klar, wer am Ende da oben steht, auf Rang vier, hat es sich verdient, gar keine Frage, und die Eisernen waren lange Zeit ja sogar eiserner Bayer-Jäger, standen an 32 von 34 Spieltagen in den Top-Vier. Das ist eine Leistung, die größten Respekt verdient. Hut ab. Dass sich die Spielweise eher an Praktikabilität und weniger an Kreativität orientierte, nun gut, Schwamm drüber. Schön ist das nicht. Aber die Unioner setzen halt auf einen fast schon nihilistischen Ansatz. Der aber verdammt erfolgreich ist. Von daher, Vorhang auf, ihr Köpenicker, für die Bühne der Champions – auch wenn diese im ungeliebten Olympiastadion des Stadtrivalen Hertha BSC stehen wird. Sei’s drum.

Wie stark ist der Kader?

So gut wie in der vergangenen Saison mindestens. Und da reichte es ja, siehe oben, zu Platz vier. Das Aufgebot ist – im Gegensatz zu den Vorjahren – bis jetzt beisammen geblieben und mit Augenmaß verstärkt worden. David Fofana kommt vom FC Chelsea, Alex Kral von Schalke 04, Mikkel Kaufmann aus Karlsruhe und Brenden Aaronson auf Leihbasis von Premier-League-Absteiger Leeds United. Größter Coup ist vielleicht die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lucas Tousart. Der 26-Jährige ist bis heute Rekordeinkauf von Nachbar Hertha BSC, die Berliner holten den Franzosen vor drei Jahren für 25 Millionen von Olympique Lyon. Tousart sollte die Hertha in die Champions League führen. Am Ende wurde es die zweite Liga. Königsklasse spielt der Defensivabräumer dann halt jetzt mit Union. Die Köpenicker zahlen nicht mal ein Fünftel dessen, was Hertha einst berappen musste – ein Schnäppchen. Kapitän Christopher Trimmel ist überzeugt von den Neuen: „Sie haben unser Niveau im Training auf alle Fälle ein gutes Stück erhöht.“ Schön.

Worauf steht der Trainer?

Da muss man sich nur mal das Torverhältnis der vergangenen Saison anschauen: 51 geschossene Tore in 34 Spielen sind nicht die Welt, für einen Königsklassenteilnehmer sogar verdammt wenige. Zum Vergleich: Sogar Werder Bremen als Tabellendreizehnter hat genauso viele Buden gemacht, die permanent taumelnde Borussia aus Mönchengladbach gar häufiger getroffen. Dafür hat es beim guten Frederik Rönnow im Union-Kasten nur 38-mal eingeschlagen – nur die Bayern schluckten ebenso wenige Treffer. Coach Urs Fischer orientiert sich am Machbaren, er hat eine extrem unangenehm zu bespielende Mannschaft geformt, die eklig und sperrig und widerstandsfähig ist, die ihre Gegner mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit zur Weißglut bringen und ins Verderben stürzen kann. Union macht aus wenig viel, gewinnt gerne mal mit nur zwei Chancen und einem Tor Unterschied. Ihr Chef an der Seitenlinie ist zweifelsfrei der Architekt des Erfolges. Der gemütliche Schweizer Fischer prägt den Klub mit seiner Unaufgeregtheit und seiner unprätentiöser Art. Eine Gewinn für Union und die Bundesliga. Seit nunmehr fünf Jahren schon.

Wo hapert es noch?

Zu - und Abgänge Zugänge: Benedict Hollerbach (SV Wehen Wiesbaden), Alexander Schwolow (Hertha BSC), Lucas Tousart (Hertha BSC), David Datro Fofana (FC Chelsea, Leihe), Brenden Aaronson (Leeds United, Leihe), Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen), Alex Kral (Spartak Moskau), Diogo Leite (FC Porto, nach Leihe fest verpflichtet), Laurenz Dehl (Viktoria Berlin, Leihe beendet), Dominique Heintz (VfL Bochum, Leihe beendet), Malick Sanogo, Mathis Bruns, Aljoscha Kemlein, Yannic Stein (alle eigene Jugend), Tim Skarke (FC Schalke 04, Leihe beendet) Abgänge: Rick van Drongelen (Samsunspor, war an den F.C. Hansa Rostock verliehen), Jamie Leweling (VfB Stuttgart, Leihe), Lennart Grill (VfL Osnabrück, Leihe), Keita Endo (Eintracht Braunschweig, Leihe), Levin Öztunali (Hamburger SV), Kevin Möhwald (KAS Eupen), Paul Seguin (FC Schalke 04), Sven Michel (FC Augsburg), Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern, Leihe, war zuvor an Panathinaikos Athen verliehen), Tim Maciejewski (SV Sandhausen), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven, Leihe beendet), Niko Gießelmann (Vertragsende), David Peru (VfR Aalen, Leihe)

Auch das liegt auf der Hand. Da die Berliner ja eher aufs Verdichten und Verbarrikadieren aus sind, leidet das Spiel nach vorne. Da sind Ideen Mangelware, Esprit durchströmt die Alte Försterei nur selten. Dafür umso mehr Energie. Doch die Berliner versuchen, Abhilfe zu schaffen, wollen ihr spielerisches Potenzial erhöhen. Und wenn es nicht klappt, was soll’s. Tore nach Standards zählen genauso viel wie Tore nach Fallrückzieher. Und ruhende Bälle können die Berliner.

Wer sticht heraus?

Niemand so richtig. Okay, im Kasten gibt der Ex-Frankfurter Freddy Rönnow mittlerweile eine gute Figur ab, davor verteidigen Danilho Doekhi und Robin Knoch grundsolide und sind sogar torgefährlich (sechs und sieben Pflichtspieltore), davor hat es Eisenfuß Rani Khedira in den Dunstkreis der Nationalelf geschafft, und vorne macht der schnelle Sheraldo Becker ordentlich Betrieb, schaffte in der abgelaufenen Bundesligasaison elf Tore und sieben Vorlagen. Prompt möchte er den Verein verlassen, Union ruft 15 Millionen Euro auf. Ausgang offen. Der vielleicht spannendste Spieler für die kommende Spielzeit ist freilich Brenden Aaronson, die Leihkraft aus Leeds. Der 22-Jährige ist der große Bruder von Eintracht-Profi Paxten, 19, die Spielanlage ist ähnlich, beides kleine Wusler. Der US-Techniker, Marktwert 25 Millionen, wird in der Heimat „Medford Messi“ genannt, hat einen ähnlichen Bewegungsablauf wie der Superstar aus Argentinien. Aaronson, ein Zehner, kam vor einem Jahr für 33 Millionen aus Salzburg nach England, konnte dort aber die Erwartungen kaum erfüllen. 36 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Am Ende stand der Abstieg. Aaronson, US-Nationalspieler, gilt immer noch als riesiges Talent, mal sehen, wie er mit dem Union-Fußball klarkommt – und umgekehrt.

Was ist drin?

Wird schwer für Union. In der Champions League wären ein paar Siege schon ganz cool, das Achtelfinale, je nach Gruppe, entweder eine Überraschung oder gar Sensation. In der Bundesliga kann es ja auch nicht immer einfach so weitergehen, irgendwann ist Eisern dechiffriert. FR-Tipp: Europa muss nächstes Jahr ohne Berlin auskommen.

