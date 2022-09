Union Berlin bei Sporting Braga: Europa League live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Union Berlin ist in der Europa League zu Gast bei Spoting Braga. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Union Berlin trifft in der Conference League auf Sporting Braga. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Berlin - Union Berlin ist schlecht in die Europa League-Saison gestartet. Im Heimspiel gegen den belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise gab es eine überraschende 0:1-Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hatte zwar viel Ballbesitz und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz, doch in der Offensive fehlte gegen die dicht gestaffelte Defensive der Gäste die Durchschlagskraft.

Am 2. Spieltag steht Union Berlin bereits unter Druck, denn mit einer weiteren Niederlage würde die K.o.-Phase in der Europa League erst einmal in weite Ferne rücken. Im ersten Auswärtsspiel geht es für die Berliner nach Portugal. Bei Sporting Braga soll der erste Sieg eingefahren werden, doch das wird kein Selbstläufer. Zum Auftakt gab sich Braga keine Blöße beim schwedischen Vertreter Malmö FF und gewann souverän mit 2:0.

Sporting Braga gegen Union Berlin: Holen die Hauptstädter die ersten Punkte?

„Am Donnerstag geht es darum, die ersten Punkte zu holen und ein besseres Spiel zu zeigen als in der letzten Woche. Das ist das Einzige, was zählt“, sagte Torhüter Lennart Grill, der in der Bundesliga beim Gastspiel in Köln den angeschlagenen Frederik Rönnow vertrat „Das war ein schlechtes Spiel, was vorkommt. Das gehört dazu. Wir können viel lernen, wenn wir nicht einhundert Prozent an die Grenze gehen“, blickt Grill noch einmal zurück auf die Niederlage gegen Royale Union Saint-Gilloise.

Unklar ist, ob Rönnow für die Partie gegen Sporting Brags wieder zur Verfügung steht oder ob Grill erneut das Tor hüten wird. „Explizit besprochen haben wir es noch nicht. Aber Freddie hat es in den ersten Spielen auch gut gemacht“, so Grill. Der Fokus für Union Berlin ist jedenfalls klar auf Braga, wie Grill sagte: „Erst dann kommt Wolfsburg, danach die Länderspielpause. Da können wir dann mal runterfahren.“

Die Europa League-Partie zwischen Sporting Braga und Union Berlin steigt am Donnerstag, 15. September 2022, um 21 Uhr in Braga. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Sporting Braga gegen Union Berlin: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen Sporting Braga und Union Berlin am Donnerstag, 15.09.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Sporting Braga gegen Union Berlin: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Sporting Braga und Union Berlin am Donnerstag, 15.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europs League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)