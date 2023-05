Union bei den ganz Großen

Von: Thomas Kilchenstein

Union mischt die Liga auf.

Fußball-Liebhaber mag die Art und Weise stören, wie Union spielt - doch die Ostberliner haben es sich verdient, wahrscheinlich bald in der Königsklasse anzutreten.

Union-Fan zu sein sei leicht, jetzt, da die Ostberliner im Allgemeinen und Sheraldo Becker im Speziellen orkanartig über den Mitbewerber um einen Champions League-Platz, den armen SC Freiburg, hinweg gefegt sind. Echte Union-Fans seien aber die, werfen alteingesessene Köpenicker ein, die einst zum Pflichtspiel beim SV Falkensee-Finkenkrug ins Brandenburgische gereist waren, Oberliga Nordost, fünfte Klasse. So lange ist das nicht her, kaum 15 Jahre, und es ist auch nicht lange her, da kickte der 1. FC Union noch in der zweiten Liga, weit unter dem Radar.

Und dann kam Urs Fischer.

Der 57 Jahre alte Schweizer mit der bedächtigen, väterlichen Attitüde ist der Architekt des sensationellen Aufschwungs dieses lange unterschätzten Klubs. Als er kam, 2018, war Union Achter in der zweiten Liga, er führte die Berliner 2019 ins Oberhaus, was schon ungewöhnlich war, hielt sie sicher die Beletage und mehr. Jetzt sagt er: „In den fünf Jahren ist es immer bergauf gegangen.“ Es klang so, als sei er, der zuvor erfolgreich mit Schweizer Vereinen (FC Zürich, FC Thun, FC Basel) Titel und Pokale holte, selbst erstaunt darüber. Ist er natürlich nicht, er hat ja an den richtigen Schrauben gedreht. Und wie.

In den fünf Jahren hat Fischer, gemeinsam mit den beiden anderen starken Männern im Klub, Geschäftsführer Oliver Ruhnert, einem Linken-Politiker in Iserlohn, und Präsident Dirk Zingler, in einem anderen Leben Mitglied im Stasi-Wachregiment „Feliks Dzerzynski“, eine ganz erstaunliche Entwicklung des 1. FC Union vorangetrieben, die offenbar in der Königsklasse endet.

Fußball-Liebhaber mag die Art und Weise stören, wie Union spielt, das sieht nicht besonders schön aus: Tief und dicht stehen, wenig zulassen (die wenigsten Gegentore der Liga), kaum eigene Fehler, stattdessen auf welche der Gegner lauern, kontern, lange Bälle gepaart mit hoher Effizienz - das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wahrlich nicht attraktiv, aber andererseits nicht verboten. Und wer an 30 von 32 Spieltagen auf einem Champions-League-Platz steht, hat es auch irgendwie verdient. Jeder weiß, wie die Ostberliner spielen, seit Jahr und Tag, einerlei, mit welchem Personal. Sie haben es stets geschafft, Abgänge, selbst prominente, mindestens gleichwertig, meist besser zu ersetzen. In der Alten Försterei sind sie zudem eine Macht, dort haben sie 22 Spiele in Folge nicht verloren.

Und sie haben ihr Underdog-Image kultiviert und gepflegt. Dabei betrug in der vergangenen Spielzeit der Umsatz 122 Millionen Euro, der Lizenzspieleretat war mit 53 Millionen Euro angegeben, erstmals seit vielen klammen Jahren mit negativem Eigenkapital und Verpflichtungen bis 2025 bei Investor Michael Kölmel wurde ein Gewinn erwirtschaftet. Auch im Osten wird inzwischen gut verdient, und eine sehr wahrscheinliche Champions-League-Teilnahme spült garantierte 15,4 Millionen Euro in die Kassen.

Ob man das nun gut findet oder nicht: Union Berlin hat sich ganz oben etabliert, dort, wo „les grandes équipes“ spielen, „the champions, die Besten“. Schwer zu begreifen auf jeden Fall.