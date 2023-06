Spanien gegen Italien: Nations League heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Halbfinale der Nations League kommt es zum Duell zwischen Spanien und Italien. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Enschede – Im ersten Halbfinale der Nations League schaffte Kroatien den Einzug ins Finale. Gegen Gastgeber Niederlande gab es einen 4:2-Erfolg nach Verlängerung, der Luka Modric und sein Team die Chance auf den Titel geben. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, in der Verlängerung sorgten Bruno Petkovic und Modric per Elfmeter für den Endstand.

Spanien gegen Italien: Wer zieht ins Finale der Nations League ein?

Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Spanien und Italien. Unter Druck steht Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, der erst wenige Monate im Amt ist. Nach dem 0:2 in Schottland Ende März braucht der Chefcoach dringend Siege. In verschiedenen spanischen Medien wurde zuletzt bereits über eine Ablösung des Nationaltrainers spekuliert, wenn seine Mannschaft in der Nations League gegen Italien ausscheidet.

Von seinen Spielern erhält Luis de la Fuente aber Rückendeckung. „Der Trainer arbeitet gut, mit Enthusiasmus und Zuversicht, und das ist das Wichtigste. Er ist rund um die Uhr bei uns und hilft uns“, sagte zuletzt Abwehrspieler Jesus Navas. Bei einer Niederlage in der Nations League dürfte ihm das aber auch nicht mehr helfen.

In der Nations League kommt es zum Duell Spanien gegen Italien. © IMAGO/Marcio Machado/SPP

Das Nations League-Halbfinale zwischen Spanien und Italien steigt am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20.45 Uhr in Enschede. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Spanien gegen Italien: Nations League-Halbfinale live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Nations League-Halbfinale zwischen Spanien und Italien am Donnerstag, 15.06.2023, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.45 Uhr.

Spanien gegen Italien: Nations League-Halbfinale im Live-Stream von RTL

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

Spanien gegen Italien: Nations League-Halbfinale im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Nations League-Halbfinale zwischen Spanien und Italien im Live-Stream übertragen.

wird das übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

