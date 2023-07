England gegen Spanien: Finale der U21-EM heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Finale der U21-EM kommt es zum Duell England gegen Spanien. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Batumi – Bei der U21-Europameisterschaft in Georgien steht das große Finale an. Mit England und Spanien haben sich zwei Favoriten für das Endspiel qualifiziert. Die Halbfinalspiele waren klare Sachen. England ließ Israel beim klaren 3:0 keinerlei Chance und Spanien schoss Gegner Ukraine mit einem fulminanten 5:1 aus dem Turnier.

„Die Jungs sind so motiviert, ich bin so glücklich. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben“, sagte Englands Teammanager Lee Carsley vor dem Finale gegen Spanien. Im Duell mit den Iberern wird es vermutlich auf die Tagesform ankommen. Beide Mannschaften zeigte im Verlauf des Turniers ihre große Qualität und haben das Zeug zum Titel.

England gegen Spanien: Wer gewinnt das Finale der U21-EM?

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft ist das Turnier längst vorbei. Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio di Salvo enttäuschte auf der ganzen Linie und konnte keines ihrer drei Vorrundenspiele gewinnen. Nach einem 1:1 gegen Israel, einem 1:2 gegen Tschechien und einem 0:2 gegen England schied die DFB-Auswahl in der Gruppenphase aus.

Im Finale der U21-EM kommt es zum Duell England gegen Spanien. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Durch das frühe Ausscheiden hat die deutsche U21 auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris verpasst. Aus Europa werden England, Spanien, Israel, Ukraine und Frankreich dabei sein, wenn es in der französischen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronze geht.

Das Finale der U21-EM in Georgien zwischen England und Spanien findet am Samstag, 8. Juli 2023, in Batumi statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

England gegen Spanien: Finale der U21-EM live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Finale der U21-EM zwischen England und Spanien live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte der U21-EM liegen ausschließlich beim Free-TV-Sender Sat.1.

England gegen Spanien: Finale der U21-EM im Live-Stream von Joyn

Das Finale der U21-EM zwischen England und Spanien wird im Live-Stream vom Streamingdienst Joyn übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Batumi startet am Samstag, 8. Juli 2023, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

. Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Joyn.

(smr)