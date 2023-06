Deutschland gegen Kolumbien: Länderspiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Deutschland trifft in einem Testspiel in Gelsenkirchen auf Kolumbien. So sehen Sie das Länderspiel live im TV und im Stream.

Gelsenkirchen – Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in einer echten Krise. Weniger als ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land hat die DFB-Auswahl mit ihrer Form zu kämpfen. Nach einem 3:3 im Test gegen die Ukraine, setzt es bei der Partie in Polen eine 0:1-Niederlage.

Deutschland gegen Kolumbien: Gastgeber in der Krise

In diesem Länderspieljahr gab es in zehn Begegnungen lediglich drei Siege gegen den Oman, Costa Rica und Peru. Sorgen macht sich Bundestrainer Hansi Flick mit Blick auf die EM im eigenen aber weiterhin nicht. „Wir haben ausreichend Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ich bin sicher, dass sie eine sehr, sehr gute Europameisterschaft spielen kann“, sagte der 58-Jährige nach der Schlappe im Test gegen Polen.

„Vielleicht fehlt uns da auch das Quäntchen Glück“, suchte Flick nach einer möglichen Erklärung für die schwachen Ergebnisse. „Die Lage ist todernst. Die Mannschaft hat unfassbar gute Jungs, wir trainieren unfassbar gut, da ist Feuer drin und super Stimmung - nur: Wir kriegen die Resultate nicht“, gab Nationalspieler Robin Gosens einen Einblick in das Innenleben der Mannschaft.

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Kolumbien.

Vor dem Duell mit Kolumbien spricht Flick einem amtierenden Champions League-Sieger eine Einsatzgarantie aus: „Klar ist, dass Ilkay Gündogan spielt“, so der Bundestrainer. Die Partie gegen die Südamerikaner ist die letzte Partie vor der Sommerpause. Weiter geht es für die deutsche Nationalmannschaft dann im September, wenn die heiße Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 startet.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien steigt am Dienstag, 20. Juni 2023, um 20.45 Uhr in Gelsenkirchen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Kolumbien: Länderspiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien am Dienstag, 20.06.2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

zeigt das am , live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Kolumbien: Länderspiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien am Dienstag, 20.06.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Länderspiel ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

