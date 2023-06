Deutschland gegen Israel jetzt live im TV und Stream - Hier läuft die U21-EM

1. Spieltag

Zum Auftakt der U21-EM trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Israel. So sehen Sie die Partie des 1. Spieltags live im TV und Stream.

Kutaisi – Die Vorbereitung auf die Europameisterschaft ist vorbei und es wird ernst für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Am ersten Spieltag trifft die DFB-Elf auf Israel und will mit einem Sieg in das Turnier starten. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind England und Tschechien. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale des Wettbewerbs.

Deutschland gegen Israel: Auftakt zur U21-EM in Georgien

Bernd Neuendorf, Präsident des DFB, glaubt an ein erfolgreiches Turnier der deutschen U21. „Wir haben die U17-Europameisterschaft gewonnen, auch da haben wir gezeigt, dass es einen guten Nachwuchs gibt. Ich glaube, das wird sich auch zeigen bei dem U21-Turnier. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr, sehr weit kommen können“, sagte er im Interview mit dem Online-Portal ran.

„Natürlich ist so eine Mission Titelverteidigung schwierig, weil man nicht im Kern auf dieselben Leute zurückgreifen kann wie beim letzten Turnier. Die U21 ist immer einem großen Wandel unterzogen. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollen Spieler in die A-Nationalmannschaft hochziehen, was auch gelungen ist“, so Neuendorf weiter.

+ Deutschland trifft bei der U21-EM auf Isreal. © IMAGO

Bundestrainer Hansi Flick wird die U21-EM genau verfolgen, wie er selbst bestätigte: „Es ist natürlich der ein oder andere interessante Spieler noch dabei, auch für uns. Und deswegen gucken wir da genau hin. Wir müssen auch gucken, haben wir Optionen, gibt es Optionen an Jüngeren, was geben sie uns, was geben sie uns an anderen Dingen, die wir so in der Form nicht haben?“

Das erste Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM gegen Israel findet am Donnerstag, 22. Juni 2023, in Kutaisi statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Israel: U21-EM live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt den Auftakt der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Israel live und in voller Länge im Free-TV.

überträgt den zwischen Die TV-Rechte der U21-EM liegen ausschließlich beim Free-TV-Sender Sat.1.

Deutschland gegen Israel: U21-EM im Live-Stream von Joyn

Die Partie Deutschland gegen Israel wird im Live-Stream vom Streamingdienst Joyn übertragen.

wird im Live-Stream vom Streamingdienst Der Countdown zum Spiel in Kutaisi startet am Donnerstag, 22. Juni 2023 , um 17.30 Uhr mit den Vorberichten .

, um . Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Joyn.

