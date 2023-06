Ulrich Mäurer: „Die Karten werden neu gemischt“

Von: Jan Christian Müller

Im FR-Interview: Der renitente Bremer Senator bleibt im Streit mit der DFL optimistisch.

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat mächtig Gegenwind von der DFL und dem DFB und viel Anerkennung in der Bevölkerung erfahren, als er sich vor knapp zehn Jahren mit dem deutschen Profifußball anlegte. Was ist daraus geworden? Mäurer, 71 und noch immer im Amt, gibt Antworten.

Herr Mäurer, werden Sie beim Länderspiel gegen die Ukraine im Weserstadion sein?

Ja, klar.

Der DFB hat Bremen 2014 ein Länderspiel gegen Gibraltar entzogen, weil Sie einen Gebührenbescheid für ein Hochrisikospiel gegen den HSV an die DFL geschickt hatten. Wie haben Sie das damals empfunden?

Als Abstrafung. Wir hatten damals angekündigt, bei Hochrisikospielen einen Teil der Einsatzkosten gegenüber der DFL geltend machen zu wollen. Damit hatten wir nicht nur rechtliches Neuland betreten, sondern uns auch mächtige Feinde gemacht.

Fühlen Sie sich jetzt als Sieger?

Wir sind wieder mit dem DFB zu einem konstruktiven Miteinander zurückgekehrt und haben ein außergewöhnliches Fußballspiel vor uns. Insofern gibt es keine Verlierer, sondern nur Gewinner.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zum DFB entwickelt? Ist da durch Präsident Bernd Neuendorf ein neuer Geist eingezogen?

Bernd Neuendorf und ich haben ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zueinander.

Wie ist der Draht zur Deutschen Fußball-Liga, wo man Ihnen jahrelang mit tiefster Abneigung wie eine „persona non grata“ begegnet ist?

FAST ZWEI MILLIONEN EURO SCHON GEZAHLT

Insgesamt berechnen sich die Gebühren, die Bremen der Deutschen Fußball-Liga bislang in Rechnung stellt, auf 2,67 Millionen Euro. Laut Bremen sind davon 1,95 Millionen Euro überwiesen worden, zwei Bescheide über zusammen rund 718 000 Euro stehen noch aus. Insgesamt geht es im Zeitraum zwischen April 2015 und August 2021 um acht Heimpartien des SV Werder, davon vier gegen den Hamburger SV.

Die Kostenbescheide wurden stets an die DFL adressiert, die die Rechnungsbeträge überwies. Per Präsidiumsbeschluss hat die DFL entschieden, dass Werder Bremen mit 50 Prozent an den Kosten beteiligt wird. Der Bundesligist bestätigte auf FR-Anfrage, dass er seinen Anteil an den Forderungen - nahezu eine Million Euro - beglichen hat.

Präsident Hubertus Hess-Grunewald , SPD-Parteifreund von Mäurer, wies im Frühjahr 2019 auf den Wettbewerbsnachteil hin. Bremen sei „ist in dieser Frage vollständig isoliert. Das ist von uns mit Bitterkeit zur Kenntnis zu nehmen in einer Stadt, die besonders von dem ansässigen Bundesligaverein profitiert“ Er rechnete im FR-Interview vor: „Allein Werder Bremen zahlt mehr als 40 Millionen Euro Steuern im Jahr. Hinzu kommen 319 Millionen Euro ökonomische Effekte pro Jahr dadurch, dass wir in Bremen Bundesliga spielen. Der Steuerzahler profitiert unter dem Strich deutlich vom Bundesligafußball in Bremen.“ jcm