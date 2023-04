Tottenham Hotspur gegen Manchester United: Premier League heute live im TV und Live-Stream

Von: Christoph Wutz

Teilen

Am 33. Spieltag empfängt Tottenham Hotspur Manchester United. So sehen Sie die Premier League heute live im TV und Live-Stream.

London – Manchester United gastiert am Donnerstagabend (27. April) um 21.15 Uhr bei Tottenham Hotspur. Während die „Red Devils“ auf Champions-League-Kurs liegen, stecken die Gastgeber in einer tiefen Krise. Ist United der Aufbaugegner für die Spurs? Oder macht das Team von Erik Ten Hag einen großen Schritt in Richtung Königsklassen-Qualifikation?

Kampf um die Champions-League-Plätze: Manchester United zu Gast bei Tottenham

Tottenham verlor am Sonntag nach einer desaströsen Vorstellung mit 1:6 in Newcastle und muss jetzt ernsthaft um die Champions-League-Qualifikation bangen. Der Interimscoach Christian Stellini wurde entlassen, seinen Platz nimmt nun übergangsweise Ex-Tottenham-Spieler Ryan Mason ein.

In einem Statement der Spieler, das der Verein nach der Partie gegen Newcastle veröffentlichte, waren Harry Kane & Co. um Wiedergutmachung mit den Fans bemüht und kündigten an, dass sie „alles“ geben werden, „um die Dinge gegen Manchester United am Donnerstag geradezurücken.“

Ist um Wiedergutmachung bemüht: Tottenhams Harry Kane, hier im Hinspiel gegen Manchester United im vergangenen Oktober. © Imago / Pro Sports Images

Tottenham Hotspur empfängt Manchester United in der Premier League

Sechs Punkte vor den „Spurs“ auf Champions-League-Rang vier liegt Manchester United, das eine gute Saison spielt. Zwar schieden die „Red Devils“ kürzlich im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Sevilla aus, konnten aber eine weitere Titelchance wahren.

Am vergangenen Sonntag entschied United das FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton mit 7:6 im Elfmeterschießen für sich und steht damit im Finale gegen den Stadtrivalen Manchester City. Das Team von Erik Ten Hag möchte den Schwung aus diesem positiven Erlebnis im Spiel in London am Donnerstag nutzen. Das Hinspiel gewann United mit 2:0 im heimischen Old Trafford.

Tottenham Hotspur empfängt am Donnerstagabend (27. April) Manchester United zum Abschluss des 33. Spieltags. Anstoß der Premier-League-Partie ist um 21.15 Uhr. So sehen Sie das Aufeinandertreffen live im TV und Live-Stream.

Tottenham Hotspur gegen Manchester United: Läuft die Premier League live im Free-TV?

Das Duell von Tottenham Hotspur mit Manchester United läuft in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen .

mit läuft . Für die Übertragung der Premier League ist Sky verantwortlich.

Tottenham Hotspur gegen Manchester United: Die Premier League live im Pay-TV

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Tottenham vs. Manchester United live .

zeigt das Spiel . Die Übertragung startet am Donnerstagabend (27. April) um 21.05 Uhr .

startet am Donnerstagabend (27. April) um . Der Anstoß erfolgt um 21.15 Uhr .

erfolgt um . Um das Match live verfolgen zu können, benötigen Sie ein Abonnement bei Sky .

verfolgen zu können, benötigen Sie ein . Hier können Sie ein Sky-Abonnement abschließen (werblicher Link).

Tottenham Hotspur gegen Manchester United: Premier League im Live-Stream

Falls Sie ein Sky-Abo haben, können sie Tottenham gegen Manchester United im Live-Stream via Sky Go sehen. Die App kann für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden.

haben, können sie sehen. Die App kann für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Auch bei WOW TV, ehemals Sky Ticket, gibt es einen Live-Stream. Dieser ist aber ebenfalls nur mit einem Abo abrufbar.

(wuc)