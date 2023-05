Europa-League-Halbfinale: AS Rom gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Stream

Bayer 04 Leverkusen gastiert im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Rom – Die Halbfinal-Hinspiele der UEFA Europa League stehen an. Für Bayer 04 Leverkusen, den letzten deutschen Vertreter im internationalen Wettbewerb, geht es in die Hauptstadt Italiens. Anpfiff ist am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom.

AS Rom gegen Bayer 04 Leverkusen: RTL zeigt das Europa-League-Halbfinale live im Free-TV

Die Begegnung zwischen der AS Rom und Bayer 04 Leverkusen wird am Donnerstag ab 21 Uhr live im Free-TV bei RTL ausgestrahlt.

Die Vorberichte mit Moderatorin Laura Papendick und den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle starten um 20.15 Uhr.

Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren die Partie live aus Rom.

Wer das Spiel im Live-Stream verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement bei RTL+.

AS Rom - Bayer 04 Leverkusen: Halbfinal-Hinspiel der Europa League im Live-Ticker

Wir berichten vom Halbfinal-Hinspiel der Europa League zwischen der AS Rom und Bayer 04 Leverkusen am Donnerstagabend im Live-Ticker.

Aufstellungen, wichtige Spielszenen und Tore sowie Stimmen zum Spiel - in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Bayer Leverkusen nach über 20 Jahren wieder in einem europäischen Halbfinale

Bayer 04 Leverkusen steht erstmals seit der Saison 2001/02 in einem europäischen Halbfinale. Am Donnerstagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, der zuletzt mit Real Madrid und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wurde, in der Europa League bei der AS Rom. Für die „Werkself“ ist es das größte Spiel auf internationalem Parkett seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid.

„Im Halbfinale in Europa zu sein, ist in der Geschichte nicht oft passiert. Wir wollen es so gut wie möglich machen“, so der 41-jährige spanische Übungsleiter vor dem Hinspiel. Die Generalprobe hat Bayer jedoch verpatzt. Ausgerechnet im Derby gegen den 1. FC Köln, vor heimischer Kulisse in der BayArena, verlor Leverkusen am vergangenen Freitag mit 1:2.

Doch auch der Gegner der Rheinländer musste am Wochenende eine bittere Niederlage einstecken. Die „Giallorossi“ unterlagen Inter Mailand mit 0:2 und rangieren in der Serie A mit 58 Punkten nur auf dem siebten Tabellenplatz. Darüber hinaus ist das Team von Coach José Mourinho seit vier Spielen ohne Sieg.

In der Vergangenheit gab es erst vier Duelle zwischen Bayer und der Roma - allesamt in der Gruppenphase der Champions League: Je ein Spiel konnten Leverkusen und Rom gewinnen, zwei Partien endeten mit einem Remis.

Die Bilanz ist ausgeglichen, einen klaren Favoriten gibt es nicht. Somit wird wohl die Tagesform entscheiden. Rudi Völler, der als Spieler sowohl für die Roma als auch für Leverkusen aktiv war, hat aber eine persönliche Präferenz. „Ich habe Bayer 04 nach so vielen Jahren als Spieler und Verantwortlicher schätzen und lieben gelernt und deswegen drücke ich natürlich Leverkusen die Daumen - bei aller Nähe und Sympathie, die ich zur Stadt Rom und auch zu meiner Roma habe“, sagte der 63-Jährige in der Bild am Sonntag. „Ich finde, dass wir es nach 30 Jahren (DFB-Pokalsieg 1993, Anm. d. Red.) einfach mal wieder verdient haben und auch dran sind, einen Pokal hochzuhalten.“

AS Rom - Bayer 04 Leverkusen: Übertragung des Europa-League-Halbfinals im Überblick

Begegnung AS Rom - Bayer 04 Leverkusen Anpfiff 11. Mai 2023, 21 Uhr Stadion Olympiastadion, Rom TV RTL Live-Stream RTL+

(sk/SID)