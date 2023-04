VfL Bochum gegen den BVB: Wo läuft das Ruhrpott-Derby heute im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Der BVB will die Tabellenführung gegen Bochum verteidigen. Alle Infos, wo das Ruhrpott-Derby live im TV und Stream gezeigt wird.

Bochum ‒ Am 30. Spieltag der Bundesliga tritt Borussia Dortmund beim VfL Bochum an. Das Spiel wird am 28. April 2023 um 20.30 Uhr angepfiffen und findet im Vonovia-Ruhrstadion statt.

VfL Bochum - Borussia Dortmund: DAZN überträgt Derby im Ruhrgebiet live

Die Partie zwischen Bochum und dem BVB wird am Freitag um 20.30 Uhr live und exklusiv von DAZN übertragen.

Die Vorberichte beginnen ab 19.45 Uhr mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner.

Jan Platte wird die Partie gemeinsam mit Wagner kommentieren, Marco Hagemann ist außerdem als Reporter mit dabei.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Bundesliga: Legt der BVB im Meisterkampf vor?

Die letzten fünf Spieltage der Bundesliga-Saison 2022/2023 stehen an. Fans, die sich seit Jahren auf einen spannenden Titelkampf gefreut haben, kommen endlich auf ihre Kosten. Nach der Bayern-Pleite in Mainz und dem überzeugenden Dortmunder Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat sich die Spitze erneut gedreht, plötzlich liegt Schwarz-Gelb mit einem Punkt vor dem Rekordmeister. Jeder Punktverlust kann die Meisterschaft kosten, die Bayern spielen erst am Sonntag gegen Hertha BSC.

Zwischen Bochum und Dortmund kommt es am Freitag-Abend zum Derby im Ruhrgebiet. © Imago/Uwe Kraft

Der BVB wird sich im Ruhrstadion auf jede Menge Kampf einstellen müssen. In dem kleinen Stadion werden die 20.000 Bochumer alles dafür tun, nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Aktuell befindet sich der VfL auf dem sicheren 15. Tabellenplatz mit nur zwei Punkten Abstand vor dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Edin Terzic, der mit dem BVB mehrere Rückschläge in der Saison hinnehmen musste, warnt: „Die Bochumer sind sehr effektiv bei offensiven Standards. Da entsteht ein hoher Anteil der Treffer, das ist nicht leicht zu verteidigen. Da sind sie einfach extrem gefährlich.“

VfL Bochum - Borussia Dortmund: Die Übertragung im Überblick

Begegnung: VfL Bochum - Borussia Dortmund Anpfiff: 28. April 2023, 20.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion TV: - Live-Stream: DAZN

(ta)