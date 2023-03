Verletzung bei DFB-Spieler: Bundestrainer Flick nominiert Neuling Thiaw nach

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bundestrainer Hansi Flick muss wegen einer Verletzung auf einen England-Legionär verzichten. Dafür nominiert er Neuling Thiaw nach.

Frankfurt - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit zwei Testspielen ins Jahr 2023. Zunächst geht es in Mainz gegen Peru (25. März), anschließend in Köln gegen Belgien (28. März). Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf zahlreiche Stammkräfte und hat stattdessen mehrere junge Spieler nominiert, die sich im Kreise der deutschen Nationalmannschaft zeigen dürfen. Sie bekommen die Chance, sich einen Platz im Kader für die EM 2024 im eigenen Land zu erkämpfen.

DFB-Auswahl: Absage für Flick

Die fünf Neulinge bei der DFB-Auswahl sind Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Mergim Berisha (FC Augsburg), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Kevin Schade (FC Brentforf). „Es ist für uns wichtig, dass wir mit Blick auf die Heim-EM einen guten Kader präsentieren, und dafür brauchen wir Alternativen. Alternativen müssen wir suchen und müssen ihnen Zeit geben zum Fördern“, sagte Flick über seine erste Nominierung nach der WM 2022 in Katar, die für die DFB-Elf bereits nach der Vorrunde endete.

Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO/Mladen Lackovic

DFB-Auswahl: Flick nominiert Thiaw nach

Ein Spieler, der von Flick nominiert wurde und sich in den Partien gegen Peru und Belgien zeigen sollte, musste dem Bundestrainer nun aber absagen. Armel Bella-Kotchap vom englischen Klub FC Southampton fehlt aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich am Samstag (18, März) in der Premier League beim 3:3 gegen Tottenham zuzog. Er musste deshalb frühzeitig ausgewechselt werden und fällt erst einmal aus.

Deutsche Nationalmannschaft: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen Fotostrecke ansehen

Hansi Flick reagierte umgehend auf die Absage des Verteidigers und nominierte den ehemaligen Schalker Malick Thiaw nach, der derzeit beim italienischen Top-Klub AC Mailand unter Vertag steht. Der 21-Jährige war ursprünglich für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden, die sich mit Spielen gegen Japan und Rumänien auf die EM 2023 vorbereitet. Thiaw brauchte beim AC Mailand etwas Anlaufzeit, hat sich aber mittlerweile in der Startelf festgespielt und zeigt konstant starke Leistungen. Zur Belohnung darf er jetzt auf sein Debüt im Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft hoffen. (smr)