Union Berlin wildert bei Hertha BSC: Überraschender Neuzugang vom Erzrivalen?

Von: Sascha Mehr

Union Berlin plant den Kader für die kommende Saison und hat offenbar einen Spieler von Hertha BSC ins Visier genommen.

Berlin - Die Bundesliga-Saison 2022/23 biegt auf die Zielgerade ein und zahlreiche Klubs kämpfen an den letzten zwei Spieltagen noch um wichtige Punkte. Mit Union Berlin und Hertha BSC brauchen auch beide Klubs aus der Hauptstadt unbedingt Siege. Die Ausgangslage kann aber unterschiedlicher nicht sein. Während Union um die Qualifikation für die Champions League kämpft, hofft Hertha BSC den Abstieg doch noch zu verhindern.

Jessic Ngankam Alter 22 Verein Hertha BSC Position Stürmer

Union Berlin buhlt um Spieler von Hertha BSC

Die Fans und Spieler sind heiß auf die letzten Spieltage, die Verantwortlichen der Vereine müssen aber bereits auf die kommende Saison blicken. Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren und es könnte zu einem Wechsel innerhalb Berlins kommen. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, buhlt Union Berlin um Offensivspieler Jessic Ngankam von Hertha BSC

Hertha BSC soll vom Interesse des Erzrivalen wissen, würde den 22-Jährigen aber gerne langfristig halten. Der Vertrag von Ngankam läuft noch bis Mitte 2025 und bei einem Abstieg in die 2. Bundesliga soll der gebürtige Berliner einer der Führungsspieler der Mannschaft werden. Die Hertha strebt eine vorzeitige Vertragsverlängerung an.

Jessic Ngankam (r.) von Hertha BSC. © IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Ein Verkauf des 22-Jährigen gilt aber nicht als ausgeschlossen. Nach Sky-Informationen wäre Hertha BSC zu einem Verkauf bereit, sollte die Ablösesumme stimmen. Unter zehn Millionen Euro wäre für den abstiegsbedrohten Klub aber offenbar zu wenig. Union Berlin müsste also tief in die Tasche greifen, um den Angreifer zu verpflichten.

Ngankam vor Wechsel von Hertha BSC zu Union Berlin?

Ngankam spielt bereits seit 2006 bei Hertha BSC und durchlief die komplette Nachwuchsabteilung der „Alten Dame“. 2020 wurde er zum Profi, den endgültigen Durchbruch im deutschen Oberhaus schaffte der Angreifer aber erst in der laufenden Saison.

In der aktuellen Bundesligasaison kommt Ngankam auf 17 Einsätze, in denen er vier Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte. Am vorletzten Spieltag muss er wegen seiner fünften Gelben Karte zuschauen, am 34. und letzten Spieltag dürfte er wieder ins Geschehen eingreifen. Wird es dann sein Abschiedsspiel für Hertha BSC? (smr)