FC Bayern München plant überraschenden Transfer-Coup – Neuer Torjäger im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Angreifer und soll Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion im Visier haben.

München - Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Angreifer, der den im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzt. Eric Maxim Choupo-Moting macht seine Sache als Mittelstürmer in dieser Saison zwar hervorragend, trotzdem benötigt der deutsche Rekordmeister eine weitere echte Neun.

Name Evan Ferguson Alter 18 Verein Brighton & Hove Albion Position Mittelstürmer

FC Bayern München sucht Verstärkung im Sturm

Zum einen ist Choupo-Moting bereits 34 Jahre alt und befindet sich im Herbst seiner Karriere, zum anderen benötigt der FC Bayern München weitere Qualität in vorderster Front.

Wunschspieler der Verantwortlichen des FC Bayern München ist weiterhin Harry Kane, doch es erscheint fraglich, ob Sportchef Hasan Salihamidzic den Transfer realisieren kann. Tottenham Hotspur versucht, den Vertrag des Angreifers zu verlängern. Nur wenn das nicht funktioniert, stünde der Premier League-Klub einem Kane-Verkauf im Sommer offen gegenüber – bevor der 29-Jährige ein Jahr später ablösefrei geht. Der FCB müsste dann aber eine immense Ablösesumme auf den Tisch legen.

Zeigt der FC Bayern Interesse an Evan Ferguson?

Der FC Bayern muss sich für den Fall, dass ein Kane-Transfer nicht klappt, nach Alternativen umschauen. Offenbar hat der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion geworfen, wie das Online-Portal 90min berichtet. Der 18-Jährige erzielte in der laufenden Saison drei Tore in zehn Premier League-Spielen und legte zwei weitere vor.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München.

FC Bayern München mit Interesse an Ferguson?

Das Sturm-Juwel ist trotz seines jungen Alters bereits Nationalspieler Irlands und durfte kürzlich, beim 3:2-Sieg über Lettland, seinen ersten Treffer bejubeln. Scouts des FC Bayern München sollen bei der Partie in Dublin anwesend gewesen sein, um sich ein Bild von Ferguson zu machen. Der 18-Jährige hat nicht nur in seiner Länderauswahl eine große Zukunft, sondern auch auf Vereinsebene, so die Meinung zahlreicher Experten.

Die Konkurrenz im Werben um Evan Ferguson ist aber groß für den FC Bayern München. Neben den Premier League-Klubs FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United und Newcastle United, sollen auch der FC Barcelona und die SSC Napoli Interesse am 18-Jährigen zeigen. Sein Vertrag bei Brighton & Hove Albion wurde übrigens erst im vergangenen Jahr bis Sommer 2026 verlängert, ein Transfer des Angreifers wäre deshalb alles andere als ein Schnäppchen. (smr)