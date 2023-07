Spielplan zur Frauen-WM: Wo läuft welches Spiel heute live im TV? Alle Infos im Überblick

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland verspricht Spannung. So sehen Sie die Spiele der Weltmeisterschaft live im TV und im Stream.

Sydney – Vom 20. Juli bis 20. August 2023 findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Nach der Aufstockung des Teilnehmerfeldes durch die FIFA kämpfen erstmals 32 Verbände um den begehrten Titel. Die deutsche Nationalmannschaft reist mit dem klaren Ziel an, den Titel zu holen.

Frauen-WM in Australien und Neuseeland: Erstmals 32 Teams am Start

Gespielt wird, wie bei der Männer-WM, in acht Gruppen mit je vier Mannschaften. Die beiden besten Teams jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale und spielen im K.o.-Modus die Viertelfinalisten aus. Die Verbände, die in der Gruppe Platz drei und vier belegen, scheiden nach der Vorrunde aus.

Insgesamt wird es 64 Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland geben. Die einzelnen Mannschaften müssen in insgesamt neun Orten und zehn Stadien ran. Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihre drei Vorrundenspiele in Australien. Austragungsorte der Partien der DFB-Frauen sind Melbourne, Sydney und Brisbane. Sollte die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Finale erreichen, geht es erneut nach Sydney.

Zu den großen Favoriten bei der WM 2023 gehören England und die USA. Die Britinnen sind amtierender Europameister und gelten als die aktuell stärkste Mannschaft Europas. Rekordmeister USA könnte mit einem weiteren Titel dreimal in Folge Weltmeister werden. Das gelang vorher noch keinem Verband.

Frauen-WM in Australien und Neuseeland: England und USA die Topfavoriten

Neben den beiden Topfavoriten zählen auch die Mannschaften aus Japan, Kanada, Frankreich, Schweden, Frankreich, Spanien und Brasilien zu den stärksten Teams des Turniers. Bei diesen Teams reiht sich auch die deutsche Nationalmannschaft ein, die etwas schwächer einzuschätzen ist als England und die USA, mit den anderen Mitfavoriten aber auf einer Stufe steht.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen bestreitet Co-Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen. Anschließend steigt mit Australien auch der zweite Gastgeber der Weltmeisterschaft ins Turnier ein. Die DFB-Auswahl startet mit einem Spiel gegen Marokko ins Turnier. In einer Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea ist Deutschland Favorit auf Platz eins.

Frauen-WM in Australien und Neuseeland: 1. Spieltag

Donnerstag, 20. Juli 09.00 Uhr Neuseeland - Norwegen ARD -:- Donnerstag, 20. Juli 12.00 Uhr Australien - Irland ARD -:- Freitag, 21. Juli 04.30 Uhr Nigeria - Kanada ZDF -:- Freitag, 21. Juli 07.00 Uhr Philippinen - Schweiz ZDF -:- Freitag, 21. Juli 09:30 Uhr Spanien - Costa Rica ZDF -:- Samstag, 22. Juli 03:00 Uhr USA - Vietnam Sportschau.de -:- Samstag, 22. Juli 09:00 Uhr Sambia - Japan ARD -:- Samstag, 22. Juli 11.30 Uhr England- Haiti ARD -:- Samstag, 22. Juli 14.00 Uhr Dänemark - China ARD -:- Sonntag, 23. Juli 07.00 Uhr Schweden - Südafrika ARD -:- Sonntag, 23. Juli 09.30 Uhr Niederlande - Portugal Sportschau.de -:- Sonntag, 23. Juli 12.00 Uhr Frankreich - Jamaika ARD -:- Montag, 24. Juli 08.00 Uhr Italien - Argentinien ZDF -:- Montag, 24. Juli 10.30 Uhr Deutschland - Marokko ZDF -:- Montag, 24. Juli 13.00 Uhr Brasilien - Panama ZDF -:- Dienstag, 25. Juli 04.00 Uhr Kolumbien - Südkorea Sportschau.de -:-

Frauen-WM in Australien und Neuseeland: 2. Spieltag

Dienstag, 25. Juli 07.30 Uhr Neuseeland - Philippinen ARD -:- Dienstag, 25. Juli 10.00 Uhr Schweiz - Norwegen ARD -:- Mittwoch, 26. Juli 07.00 Uhr Japan - Costa Rica ZDF -:- Mittwoch, 26. Juli 09.30 Uhr Spanien - Sambia ZDF -:- Mittwoch, 26. Juli 14.00 Uhr Kanada - Irland ZDF -:- Donnerstag, 27. Juli 03.00 Uhr USA - Niederlande Sportschau.de -:- Donnerstag, 27. Juli 09.30 Uhr Portugal - Vietnam ARD -:- Donnerstag, 27. Juli 12.00 Uhr Australien - Nigeria ARD -:- Freitag, 28. Juli 02.00 Uhr Argentinien - Südafrika Sportschau.de -:- Freitag, 28. Juli 10.30 Uhr England - Dänemark ARD -:- Freitag, 28. Juli 13.00 Uhr China - Haiti Sportschau.de -:- Samstag, 29. Juli 09.30 Uhr Schweden - Italien ZDF -:- Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Frankreich - Brasilien ZDF -:- Samstag, 29. Juli 14.30 Uhr Panama - Jamaika ZDF -:- Sonntag, 30. Juli 06.30 Uhr Südkorea - Marokko ARD -:- Sonntag, 30. Juli 11.30 Uhr Deutschland - Kolumbien ARD -:-

Frauen-WM in Australien und Neuseeland: 3. Spieltag

Sonntag, 30. Juli 09.00 Uhr Schweiz - Neuseeland ARD -:- Sonntag, 30. Juli 09.00 Uhr Norwegen - Philippinen ARD -:- Montag, 31. Juli 09.00 Uhr Japan - Spanien ZDF -:- Montag, 31. Juli 09.00 Uhr Costa Rica - Sambia ZDF -:- Montag, 31. Juli 12.00 Uhr Kanada - Australien ZDF -:- Montag, 31. Juli 12.00 Uhr Irland - Nigeria ZDF -:- Dienstag, 1. August 09.00 Uhr Portugal - USA ZDF -:- Dienstag, 1. August 09.00 Uhr Vietnam - Niederlande ZDF -:- Dienstag, 1. August 13.00 Uhr China - England ZDF -:- Dienstag, 1. August 13.00 Uhr Haiti - Dänemark ZDF -:- Mittwoch, 2. August 09.00 Uhr Argentinien - Schweden ARD -:- Mittwoch, 2. August 09.00 Uhr Südafrika - Italien ARD -:- Mittwoch, 2. August 12.00 Uhr Panama - Frankreich ARD -:- Mittwoch, 2. August 12.00 Uhr Jamaika - Brasilien ARD -:- Donnerstag, 3. August 12.00 Uhr Südkorea - Deutschland ZDF -:- Donnerstag, 3. August 12.00 Uhr Marokko - Kolumbien ZDF -:-

