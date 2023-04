Chelsea gegen Real Madrid: Champions League heute live im TV und Stream

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Real Madrid befindet sich vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea in einer guten Ausgangsposition. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

London - Im Viertelfinale der Champions League empfängt der FC Chelsea am Dienstag, 18. April 2023, die Königlichen von Real Madrid. Das Hinspiel in Madrid vor rund einer Woche endete 2:0 für Real. Anpfiff ist um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London.

Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League: Chelsea gegen Real läuft exklusiv bei Amazon Prime

Das Rückspiel zwischen Chelsea und Real wird am Dienstagabend ausschließlich bei Amazon Prime Video übertragen.

Die Vorberichte mit Sebastian Hellmann und seiner Expertenrunde bestehend aus Tabea Kemme, Mario Gomez und Matthias Sammer beginnen um 20 Uhr auf der Plattform.

Die Partie kommentieren werden Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes.

Das Programm von Amazon Prime Video (Abo erforderlich) kann auf dem TV-Gerät sowie auf allen möglichen mobilen Endgeräten empfangen werden.

Hier können Sie ein Abo für Amazon Prime Video abschließen. Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schafft Chelsea im Rückspiel die Sensation gegen Real Madrid?

Keine leichte Aufgabe für den erst vor kurzem installierten Interimstrainer Frank Lampard. Seine „Blues“ waren den Königlichen beim 0:2 im Hinspiel in nahezu allen Belangen unterlegen. In der Anfangsphase ließ es Real noch etwas ruhiger angehen, dann jedoch erhöhten Vinicius Junior und Karim Benzema in der Offensive die Schlagzahl und sorgten in der 21. Minute für die 1:0-Führung.

Am Dienstag steigt in der Champions League das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Chelsea und Real. © IMAGO/Cebolla-Senis / ALFAQUI

Im zweiten Durchgang flog Ben Chilwell nach einer Notbremse vom Platz (57. Minute) und zerschlug damit fast jede Hoffnung auf ein Comeback der Londoner. Der eingewechselte Marco Asensio bewies in der 74. Minute seine Joker-Qualitäten und erhöhte auf 2:0. Die Ausgangsposition spricht klar für Madrid, dennoch sind die Königlichen vorgewarnt. Bereits vergangene Saison ging man nach dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea (3:1) mit zwei Toren Vorsprung ins Rückspiel und konnte im Rückspiel erst in der Verlängerung das Halbfinale klarmachen.

Chelsea empfängt Real Madrid: Die Übertragung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Chelsea - Real Madrid Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Stamford Bridge (London) TV - Live-Stream Amazon Prime Video

(kus)