Hamburger SV gegen FC St. Pauli: Stadtderby live im TV und Live-Stream

Von: Christoph Wutz

Am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der Hamburger SV den Stadtrivalen, den FC St. Pauli. So sehen Sie die Partie jetzt im TV und im Live-Stream.

Hamburg – Stadtderby im Aufstiegskampf! In der 2. Bundesliga steigt am 29. Spieltag ein echter Kracher. Im Hamburger Volksparkstadion stehen sich am Freitag der HSV und der FC St. Pauli gegenüber. Die „Kiezkicker“ müssen gewinnen, um im Saisonendspurt noch zum drittplatzierten Stadtrivalen aufzuschließen. Der HSV hingegen braucht auch dringend einen Sieg, wenn er dem 1. FC Heidenheim und dem SV Darmstadt 98 auf den vorderen beiden Plätzen noch gefährlich werden und direkt aufsteigen will.

Und natürlich geht es in diesem Derby wie immer auch um Prestige und die Vorherrschaft in der Hansestadt. Das Hinspiel gewann St. Pauli am heimischen Millerntor mit 3:0.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: Wer ist die Nummer eins in Hamburg?

Für HSV-Trainer Tim Walter zählt nur der Aufstieg. Schon seit Saisonbeginn haben er und Sportvorstand Jonas Boldt klargemacht, dass es im fünften Anlauf endlich klappt. Auch nach Rückschlägen wie zuletzt gegen den Karlsruher SC und in Kaiserslautern tritt Walter mit einem scheinbar unerschütterlichen Selbstbewusstsein auf, als kenne er keine Selbstzweifel. „Wichtig ist für uns, dass wir bei uns bleiben und unser Ding durchziehen, was uns in diese Ausgangsposition gebracht hat“, sagte er vor dem Stadtderby, das er „eines der schönsten Spiele“ nannte. Mit 53 Punkten sei dies die beste Saison, die der HSV bisher in der 2. Liga gespielt habe.

Am Freitag geht es wieder heiß her im Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV (mit Bakery Jatta (2. v. l.) und Ludovit Reis (r.)) und dem FC St. Pauli (mit Leart Paqarada (l.)). © Imago / Philipp Szyza

Nach zuletzt zehn Dreiern am Stück verlor der Lokalrivale St. Pauli am vergangenen Spieltag beim 1:2 gegen Eintracht Braunschweig erstmals eine Partie unter Coach Fabian Hürzeler und steht damit weiterhin bei 47 Zählern auf Rang fünf. Der durch die Siegesserie gerade begonnene Traum von einem Platz unter den ersten Drei wäre bei einem Negativerlebnis ausgeträumt. Vor dem Kracher betonte Hürzeler: „Wichtig ist, dass wir diese mentale Stärke und Klarheit im Kopf haben.“

Es ist also alles bereitet für einen tollen Fußballabend vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion.

Das Spiel des 29. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet am Freitag, 21. April 2023, im Volksparkstadion in Hamburg statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 29. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im YouTube-Live-Stream und Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen FC St. Pauli wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Freitag, 21. April 2023 , um 18.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live im TV schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Um das Match live im TV schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV wird von Sky außerdem ab 18.15 Uhr frei empfangbar im Live-Stream auf YouTube übertragen.

wird von Sky außerdem Hier können Sie das Spiel kostenlos auf YouTube schauen.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hamburger SV gegen FC St. Pauli ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

