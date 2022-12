WM 2022: Frankreich gegen Marokko heute live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM 2022 treffen Frankreich und Marokko im Halbfinale aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Im zweiten Halbfinale der WM 2022 in Katar kommt es zum Spiel Frankreich gegen Marokko. Es ist auch das Duell David gegen Goliath, denn die Nordafrikaner gehen als klarer Außenseiter in die Partie gegen den amtierenden Weltmeister. Das bisherige Turnier hat aber gezeigt, dass alles möglich ist - auch der erstmalige Einzug einer afrikanischen Mannschaft ins WM-Finale.

WM 2022: Frankreich und Marokko wollen ins Finale

„Warum sollten wir nicht davon träumen, eine WM zu gewinnen? Es kostet nichts, Träume zu haben“, sagte Walid Regragui, Nationaltrainer Marokkos. „Es ist sehr hart, uns zu schlagen. Das ist die Botschaft, die ich senden möchte“, so der Coach nach dem gewonnenen Viertelfinale gegen Portugal. Für Frankreich wird es tatsächlich nicht einfach, denn Marokko ist eine extrem unangenehme Mannschaft, die kaum Fehler macht und die des Gegners gnadenlos ausnutzt.

Marokko trifft auf Frankreich. © IMAGO/Ayman Aref

Der kommende Gegner Frankreich hat jedenfalls großen Respekt vor der Leistung Marokkos. „Das kann ihnen niemand mehr nehmen. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie so weit gekommen sind“, sagte Coach Deschamps vor dem Halbfinale. „Sie haben ihre Stärke schon unter Beweis gestellt. Am Mittwoch kann alles passieren. Es wird ein hartes Spiel, aber wir wollen den ganzen Weg gehen“, schließt sich Frankreichs Stürmer Olivier Giroud an.

Anpfiff des Spiels zwischen Frankreich und Marokko bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 14. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Frankreich gegen Marokko live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch, 14.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

WM 2021: Frankreich gegen Marokko im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch (14.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: Frankreich gegen Marokko live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch, 14.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

WM 2022: Frankreich gegen Marokko im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch, 14.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

