RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

RB Leipzig empfängt im DFB-Pokal-Viertelfinale Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Leipzig/Dortmund - Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zu einem echten Spitzenspiel, denn RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Die Gastgeber sind amtierender Titelträger, nachdem sie sich im Endspiel der vergangenen Saison im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg durchgesetzt haben und wollen den Titel verteidigen. Einfach wird das aber nicht gegen den BVB, der im Jahr 2023 konstant starke Leistungen zeigt, mit Ausnahme der 2:4-Pleite beim FC Bayern München.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: Wer zieht ins Halbfinale ein?

In der Bundesliga läuft es derzeit nicht rund für RB Leipzig. Am vergangenen Spieltag gab es eine unerwartet deutliche 0:3-Klatsche im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gefährdet durch die aktuelle Schwächephase die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Derzeit stehen die Sachsen nur auf Platz fünf der Tabelle - mit zwei Zählern Rückstand auf den viertplatzierten SC Freiburg.

Der BVB spielt eine starke Rückrunde und konnte zwischenzeitlich sogar den FC Bayern in der Tabelle überholen. Im Topspiel in der Allianz Arena gab es dann aber eine deutliche Niederlage für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, die den deutschen Rekordmeister wieder vorbeiziehen lassen musste. Trotzdem ist die Meisterschaft weiterhin möglich. Zunächst einmal liegt der Fokus aber auf dem DFB-Pokal, in dem mit einem Sieg in Leipzig das Halbfinale erreicht werden soll.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund findet am Mittwoch, 5. April 2023, in Leipzig statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Mittwoch, 5. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)