Union Berlin gegen Ajax Amsterdam: Europa League jetzt live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Union Berlin trifft auf Ajax Amsterdam. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

In der Europa League empfängt Union Berlin Ajax Amsterdam. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Berlin - Die Rückspiele in den Play-offs der Europa League stehen an und Union Berlin will den Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs schaffen. Im Hinspiel erreichte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ein 0:0 gegen das favorisierte Ajax Amsterdam und hat es nun im Heimspiel selbst in der Hand, den niederländischen Top-Klub aus der Europa League zu werfen. Das Hinspiel hätten die Berliner fast sogar gewonnen, doch der Treffer von Morten Thorsby wurde wegen Handspiels aberkannt.

„Es ist klar, dass wir die Leistung aus Amsterdam bestätigen müssen. Das wird eine Voraussetzung sein, und dann musst du noch was drauflegen“, sagte Union-Coach Urs Fischer auf der Pressekonferenz vor der Partie in den Europa League-Play-offs. „Wir brauchen nach wie vor auch dieses Quäntchen Wettkampfglück auf unserer Seite. Wir müssen versuchen, das zu erzwingen. Wenn ich das Spiel in Amsterdam nehmen muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du fünf, sechs große Chancen bekommst, also heißt es, effizient zu sein“, so Fischer weiter.

Union Berlin gegen Ajax Amsterdam: Wer schafft den Einzug ins Achtelfinale?

Sollte das Rückspiel ebenfalls Unentschieden enden, würde es in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gehen. Urs Fischer bestätigte auf der Pressekonferenz, dass er seine Mannschaft auch darauf vorbereitet hat. „Strafstöße haben wir logischerweise trainiert. Wir sind vorbereitet“, bestätigte der Union-Coach.

Neuzugang Aïssa Laïdouni, der von Ferencváros Budapest nach Berlin kam, könnte in der nächsten Runde auf seinen Ex-Verein treffen. Darauf angesprochen verschwendet er aber noch keinen Gedanken auf ein mögliches Achtelfinale in der Europa League. „Erst mal müssen wir uns auf Ajax konzentrieren“, so der Tunesier.

Die Europa-League-Partie zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam steigt am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 21.00 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Ajax Amsterdam: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam am Donnerstag, 23.02.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Union Berlin gegen Ajax Amsterdam: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam am Donnerstag, 23.02.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

