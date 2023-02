Borussia Dortmund gegen Hertha BSC: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Dortmund trifft auf Hertha BSC. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC zu Gast bei Borussia Dortmund: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

Dortmund - Der BVB will nach dem Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea auch die Partie in der Bundesliga siegreich gestalten. Am 21. Spieltag trifft die Mannschaft von Edin Terzic auf Hertha BSC und ist klarer Favorit im Duell mit dem Kellerkind. Unterschätzen sollte Borussia Dortmund die Gäste aber nicht, die am vergangenen Erfolg ihr Heimspiel mit 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen konnte.

„Wir haben nicht nur Siege eingefahren, sondern auch aufgrund der Tabellenkonstellation sind wir am Sonntag Favorit. Aber auch Hertha will 3 Punkte. Wir müssen wieder liefern, um den Platz als Sieger zu verlassen“, sagte BVB-Trainer Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Mit Selbstvertrauen wirkt einiges etwas leichter, das merken wir gerade. Aber viel wichtiger sind Intensität und Energie, die uns zu dieser Position geführt haben“, so der Coach weiter.

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC: Wer holt sich den Sieg?

Großen Respekt hat Terzic vor dem kommenden Gegner, auch wenn der im Tabellenkeller festhängt: „Sie haben das System umgestellt. Letzte Woche haben sie eine gute Leistung gezeigt. Man muss sagen, dass sie in den vergangenen Wochen wenig Spielglück hatten. Ich bin mir sicher, dass sie nun mit mehr Selbstvertrauen nach Dortmund kommen.“

Sandro Schwarz, Trainer von Hertha BSC, hat die Marschroute für die Partie beim BVB ausgegeben: „Wir müssen weiterhin mutig bleiben – mit der maximaleren Intensität, aber auch mit dem Wissen, dass die Dortmunder die eine oder andere Ballbesitzphase haben werden. Wir müssen kollektiv im Mannschaftsverbund kompakt verteidigen, wenn wir die Kugel dann holen, brauchen wir eine gute Strafraumbesetzung und einen guten Offensivgeist. Es ist wichtig für uns, dass wir die gleichen Signale senden, wie gegen Borussia Mönchengladbach. Wir brauchen Aktivität, Intensität und Physis auf dem Platz!“

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC steigt am Sonntag, 19. Februar 2023, um 17.30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. Februar 2023, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)