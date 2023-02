Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: Champions League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Dortmund trifft auf den FC Chelsea. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Dortmund auf den FC Chelsea: So sehen Sie das Hinspiel jetzt live im TV und im Stream.

Dortmund – Das Achtelfinale der Champions League steht an und Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun. Im Duell mit dem englischen Top-Klub muss der BVB in Hin- und Rückspiel eine starke Leistung zeigen, um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen. Das Hinspiel steigt beim BVB, im Rückspiel muss die Mannschaft von Trainer Edin Terzic dann nach London an die Stamford Bridge.

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: wer gewinnt das Hinspiel?

„Sie haben im vergangenen Winter und Sommer sehr viel Geld investiert. Sie stehen aktuell auf Platz neun in der Tabelle und demnach noch nicht da, wo sie sich selbst sehen. Das heißt aber nicht, dass sie am Mittwoch eine schlechte Mannschaft auf dem Platz haben werden. Sie haben gute Spieler hinzugekauft im Winter. Möglicherweise sind sie noch nicht so abgestimmt, wie sie sich das erhofft haben. Aber die Mannschaft hat eine hohe Qualität, die sie am Mittwoch auch zeigen wird, und da müssen wir höllisch aufpassen“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

„Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt bei 50 Prozent. Das haben wir bei der Auslosung gesagt und das würde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt unterschreiben. Ich möchte Chelsea wirklich nicht unterschätzen. Die Champions-League-Bühne ist auch für Chelsea etwas ganz Besonderes, darauf werden die Jungs heiß sein. Daher werden es ganz enge Partien, in denen wir zwei Top-Leistungen brauchen, um weiterzukommen. Aber wir können das packen“, so Kehl weiter.

Das Champions League-Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea steigt am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 21.00 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)