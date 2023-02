Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Europa League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Union Berlin trifft auf Ajax Amsterdam. © IMAGO/Christian Schroedter

Union Berlin ist in der Europa League zu Gast bei Ajax Amsterdam. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Amsterdam/Berlin - Die Play-off-Runde in der Europa League steht an und Union Berlin bekommt es mit dem Ajax Amsterdam zu tun. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird - auch wenn die Niederländer als Favoriten in die beiden Partien gehen. Berlin muss im Hinspiel nach Amsterdam und bestreitet das Rückspiel in der heimischen „Alten Försterei“.

Union Berlin will im Hinspiel in Amsterdam eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erreichen. Nicht helfen kann dabei Mittelfeldspieler Janik Haberer, der gesperrt fehlt. Union-Trainer Urs Fischer lässt sich auf der Pressekonferenz aber nicht in die Karten schauen und verrät nicht, wer stattdessen in der Startelf stehen wird. „Namen werde ich nicht nennen“, so der Schweizer auf Nachfrage. Ebenfalls wegen gesperrt fehlt Christopher Trimmel, für ihn steht wohl Neuzugang Josip Juranovic in der Anfangsformation.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Wer gewinnt das Hinspiel?

Ajax Amsterdam ist schwer einzuschätzen, weil Cheftrainer Alfred Schreuder Ende Januar entlassen wurde. „Die vielen verlorenen Punkte und die mangelnde Entwicklung des Teams sind die Hauptgründe für diese Entscheidung. Die Vereinsführung hat kein Vertrauen mehr in eine weitere Zusammenarbeit“, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Für Schreuder hat Ex-Profi John Heitinga übernommen.

Unter dem neuen Coach geht es aufwärts bei Ajax Amsterdam. In den vier Spielen unter Heitinga gab es vier Siege. Union-Trainer sprach dem kommenden Gegner ein großes Lob aus: „Sie haben unter ihm neue Stabilität gewonnen, sind wieder mittendrin im Rennen um die Meisterschaft. Für mich ist das eine Champions-League-Mannschaft.“

Die Europa League-Partie zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin steigt am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 18.45 Uhr in Amsterdam. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin am Donnerstag, 16.02.2023 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin am Donnerstag, 16.02.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)