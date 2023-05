DFB-Spielerinnen werfen Infantino fehlenden Respekt im Streit um TV-Rechte vor

Im Streit um die TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen haben sich zwei DFB-Spielerinnen zu Wort gemeldet. Kritik muss vor allem Gianni Infantino einstecken.

Wolfsburg/Berlin – Am 20. Juli beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland und auch die Vorfreude unter den deutschen Fans steigt zusehends. Einzig die Übertragungsrechte für den deutschen Markt, um die eine hitzige Diskussion entbrannt ist, fehlen. Nun haben sich mit Almuth Schult und Alexandra Popp auch zwei Spielerinnen-Größen des deutschen Fußballs zu Wort gemeldet. Ihre Kritik richtet sich in erster Linie gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino, den es primär um Geld gehe.

Alexandra Popp Geboren: 06. April 1991 in Witten Verein: VfL Wolfsburg Leistungsdaten in der Nationalmannschaft: 119 Spiele, 58 Tore, 17 Vorlagen Länderspieldebüt: 17. Februar 2010 gegen Nordkorea

Schult attestiert Infantino „Gier nach Geld“

Almuth Schult und Alexandra Popp liefern nicht die ersten Stimmen aus Deutschland, die sich rund um die stockende Vergabe der TV-Rechte für die Weltmeisterschaft zu Wort melden, doch es sind die ersten aktiven Spielerinnen. Also die Personen, um die es bei der Frauen-Fußball-WM im Grunde gehen sollte. Alexandra Popp wird wohl auch in diesem Sommer die DFB-Elf als Kapitänen aufs Feld führen und Almuth Schult, wenn auch aufgrund einer Schwangerschaftspause nicht dabei, gehört zum inneren Kreis der Mannschaft.

Und eben jene Schult ging in ihrer Kolumne beim RND mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino hart ins Gericht. „Man sollte einen Konsens finden, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen und die Gier nach Geld sprechen zu lassen“, ließ sie in Richtung des umstrittenen FIFA-Bosses verlauten. In die gleiche Kerbe schlug Popp in einem Interview mit dem SID: „Bei Herrn Infantino hat man das Gefühl, dass es nur noch um das Geld geht und wer der Mächtigste auf der Welt ist.“

Alexandra Popp und Almuth Schult teilen gegen FIFA-Boss Gianni Infantino aus. © IMAGO / Sven Simon und IMAGO / Just Pictures

Schult fordert Respekt und kritisiert Vergabe-Zeitpunkt der FIFA

Mit ihrer Kritik beziehen sich die beiden Spielerinnen auf die Verteidigungsstrategie von Infantino, der die bislang eingegangenen Angebote für die Übertragungsrechte als zu niedrig ansieht. „Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen“, führte er zuletzt bei einer Veranstaltung in Genf aus. Der deutsche Markt ist jedoch kein Einzelfall. Auch die Sender in Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien scheinen den Ansprüchen Infantinos nicht genügen zu können.

Abgesehen von den finanziellen Gegebenheiten stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Vergabe-Zeitpunkt der Rechte. Ein Punkt, den auch Almuth Schult in ihrer Kolumne anspricht: „Wenn der FIFA-Präsident so eine Aussage trifft, sollte man aufgrund von Moral und Wertschätzung solch ein Produkt einfach nicht auf den letzten Drücker verkaufen und allen Beteiligten mit Respekt begegnen.“ Das Verhalten Infantinos wäre „keine Geschichte im Sinne des Sports“.

FIFA-Präsident Gianni Infantino möchte höhere Angebote für Rechte bei Frauen-WM. © Nick Potts/imago

Popp nimmt auch die TV-Sender in die Pflicht

Alexandra Popp sieht aber auch die TV-Sender in der Pflicht, wenn nötig, ihr Angebot zu erhöhen. Im Hinblick auf die Europameisterschaft im vergangenen Jahr stellt sie fest, „dass die Leute im Öffentlich-Rechtlichen mitgekriegt haben, welche Wertschätzung wir erfahren“. Allerdings sei auch ihr bewusst, „dass wir am anderen Ende der Welt zu anderen Uhrzeiten spielen.“ Sie fügte jedoch an: „Aber ich glaube, wenn man es wirklich ernst mit uns meint, muss man über Übertragungen nicht lange nachdenken.“

Bein den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigte man sich überrascht von der Haltung der FIFA. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky kommentierte den Vorgang gegenüber der FAZ: „ARD und ZDF haben im Rahmen dieser Ausschreibung ein marktgerechtes Angebot platziert. Dass die FIFA die Rechte dennoch nicht vergeben möchte, können wir für den Moment nur zur Kenntnis nehmen.“ (sch/dpa)