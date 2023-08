„Demütigung statt Kane-Party!“: Die Pressestimmen zum verpatzten Supercup des FC Bayern

Von: Melanie Gottschalk

Eigentlich wollte der FC Bayern nach der Verpflichtung von Harry Kane am Samstag den ersten Titel der Saison holen. Doch Dani Olmo hatte was dagegen.

München – Das hatte sich der FC Bayern um Trainer Thomas Tuchel anders vorgestellt. Am Samstagabend wollte der deutsche Rekordmeister den ersten Titel der Saison holen. Doch Leipzig – beziehungsweise Dani Olmo – machten den Münchnern einen Strich durch die Rechnung. Am Ende mussten sie sich 0:3 den Sachsen geschlagen geben. Das Debüt von Superstar Harry Kane rückte dabei fast etwas in den Hintergrund.

FC Bayern München Gegründet am: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel

Tuchel zeigt sich nach der Niederlage des FC Bayern ratlos

Tuchel war nach der Niederlage ratlos, warum seine Mannschaft nicht die erhoffte Leistung bringt. „Ich hab keine Ahnung. Es gibt keine Verbindung momentan zwischen dem, wie wir ankommen und zu dem, was dann passiert. Das ist nicht gut, das ist das Schlechteste, was es gibt.“ Bei Harry Kane entschuldigte er sich. „Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert. Es hatte nichts mit dem zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ein sehr bitterer Abend, es tut mir leid.“

Die Presse lässt das Debüt von Kane natürlich auch nicht außer Acht und zeigt sich überrascht, dass der FC Bayern diesen Titel nicht gewinnen konnte. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Auf den Kane-Hype folgte die Ernüchterung: Der FC Bayern musste sich im Supercup Leipzig geschlagen geben. © Heike Feiner/imago

Pressestimmen zur FC-Bayern-Niederlage: „RB Leipzig hat überraschend ersten Titel gewonnen“

Welt: „RB Leipzig hat überraschend den ersten Titel der Saison gewonnen. Die Sachsen besiegten Meister FC Bayern mit 3:0 und holten sich den Supercup. Das Debüt von Harry Kane geriet damit zum sportlichen Debakel. Auf dem Platz sorgte ein anderer Stürmer für Schlagzeilen. Mit einem Dreierpack.“

Sportbild: „Kane da! Titel weg!“

Focus Online: „Bayern-Debakel bei Kane-Debüt! RB Leipzig gewinnt den Supercup. RB Leipzig gewinnt den DFL-Supercup. Die Mannschaft von Marco Rose siegt überraschend deutlich beim FC Bayern mit 3:0. Überragender Spieler ist Dani Olmo, der alle drei Tore erzielt. Harry Kane feiert nach gut 60 Minuten sein Bayern-Debüt.“

Pressestimmen nach Niederlage im Supercup: „Kane verpasst schon wieder einen Titel“

The Sun: „Harry‘s Pain: Kane verpasst schon wieder einen Titel. Bayern wird beim 0:3 im Super Cup beim Debüt des englischen Nationalmannschaftskapitäns zerlegt.“

Süddeutsche Zeitung: „Ein ernüchternder Abend für alle Münchner. Harry Kane ist da, er wird eingewechselt - und trotzdem verlieren die Bayern das Duell um den Supercup 0:3.“

Spox: „Olmo-Dreierpack sichert Leipzig den Supercup - Bayern bei Kane-Debüt desolat“

FC Bayern verliert im Supercup: „Leipzig zerlegt die Bayern bei Kane-Debüt“

Frankfurter Allgemeine: „Am Tag des Supercups dreht sich in München alles um Harry Kane, den neuen Stürmer der Bayern. Doch dann kommen die Spielverderber aus Leipzig mit Dani Olmo daher. Olmo wird zum Stürmer des Abends.“

Spiegel: „Dreimal Olmo! Leipzig zerlegt die Bayern bei Kane-Debüt.“

Sport1: „Demütigung statt Kane-Party! Beim Debüt von Harry Kane muss der FC Bayern eine deftige Klatsche hinnehmen. RB Leipzig entzaubert den Rekordmeister im eigenen Stadion.“

Mirror: „Fehlstart: Kane verpasst ersten Karriere-Titel weil Bayern eine schmerzliche Niederlage bei seinem Debüt - nur zwölf Stunden nach seinem Transfer - erleidet.“