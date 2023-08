TSG Hoffenheim: Zur Not auch mal Bolzball

Von: Jan Christian Müller

Zwiegespräch an der Außenlinie: Florian Grillitsch und Trainer Pellegrino Matarazzo (li.). Foto: Imago Images © IMAGO/HMB-Media

Der Bundesliga-Check, Teil 12: TSG Hoffenheim Die Wundertüte aus dem kleinsten Nest des Weltfußballs überrascht sich selbst viel öfter, als ihr lieb ist.

Der Klub aus dem einzigen Dorf der Bundesliga ist in der vergangenen Saison durch ein Stahlbad gegangen. Nach der Trennung von André Breitenreiter auf Rang 14 hatte Nachfolger Pellegrino Matarazzo alle erdenklich Mühe, die Fliehkräfte einer Niederlagenserie zu bändigen. Zwischenzeitlich ging es runter auf Rang 18. Es herrschte Endzeitstimmung und Furcht davor, dass nach einem Abstieg nur noch einstellige Zuschauerzahlen erreicht würden. Am Ende stabilisierte der gebürtige US-Amerikaner die Kraichgauer, die sogar Zwölfte wurden und nun vor ihrem 16. Spieljahr in Folge im Oberhaus stehen.

Wie stark ist der Kader?

Er könnte - sollte der dringend benötigte Torjäger erfahndet werden, wovon auszugehen ist - besser sein als vergangene Saison. Im Hinterstübchen haben sie bei der TSG, dass Georginio Rutter vielleicht auf Leihe zurückkehrt. Der vergangenes Jahr für 28 Millionen Euro an Leeds United verkaufte ehemalige Hoffenheimer Publikumsliebling ist in England bisher nicht glücklich geworden. Ansonsten: Der Abschied des österreichischen Nationalspielers Christoph Baumgartner nach Leipzig wurde mit 24 Millionen Euro abgefedert. Das war genauso geplant. Die Rückkehr von Florian Grillitsch sollte sich positiv auf die Anmut des Hoffenheimer Spiels auswirken. Zudem erwartet die TSG mit einem gesunden Grischa Prömel, unterstützt von dem auch von Eintracht Frankfurt umworbenem Dennis Geiger, mehr Power im Zentrum. In der Abwehr stehen echte Kanten zur Verfügung: der 1,92 Meter große ungarische Nationalspieler Attila Szalai, für zwölf Millionen Euro vom türkischen Pokalsieger Fenerbahce verpflichtet, unbarmherzig im Zweikampf, dazu der türkische Internationale Ozan Kabak (1,87 Meter groß), Anthony Brooks (1,94), Kevin Akpoguma (1,92) und Oldtimer Kevin Vogt (1,94).

Worauf steht der Trainer?

Pellegrino Matarazzo, einst Assistent von Julian Nagelsmann in Hoffenheim, im nahen Lingental beheimatet und mit 1,93 Metern noch so einer mit Gardemaß in der Provinz zwischen Heidelberg und Heilbronn, mag seine Vespa und italienisches Essen. Und er liebt das gehobene Flachpassspiel. Aber wenn das nicht funktioniert, stört der im US-Bundesstaat New Jersey geborene Sohn einer italienischen Einwandererfamilie auch Bolzball nicht, das hat Matarazzo schon im Abstiegskampf ganz pragmatisch so gehalten. „Wenn ein flacher, konstruktiver Spielaufbau nicht gelingt, dann bringen wir die Bälle wieder lang und versuchen erneut, die zweiten Bälle zu erobern“, hat er vorgegeben. Bestenfalls soll es aber schöner aussehen. „Die TSG steht für mutig, offensiv und frisch. Diese Marke wollen wir zurückbringen“, sagt der 45-Jährige. Nur dann, das wissen sie bei der TSG, lässt sich auch das Publikum in Scharen ins Stadion locken.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Attila Szalai (Fenerbahce Istanbul), Marius Bülter (FC Schalke 04), Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam), Julian Justvan (SC Paderborn 07), Kasim Adams (FC Basel, Leihe beendet), Maximilian Beier (Hannover 96, Leihe beendet), Melayro Bogarde (PEC Zwolle, Leihe beendet), Marco John (SpVgg Greuther Fürth, Leihe beendet), Diadie Samassekou (Olympiakos Piräus, Leihe beendet). Abgänge: Jacob Bruun Larsen (Burnley FC, Leihe), Munas Dabbur (Shabab Al-Ahli Dubai Football Club), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Sebastian Rudy, Ermin Bicakcic (beide Vertragsende), Philipp Pentke (1. FC Köln), Stefan Posch (FC Bologna, nach Leihe fest verpflichtet), Angelino (RB Leipzig, Leihe beendet), Justin Che (FC Dallas, Leihe beendet), Thomas Delaney (FC Sevilla, Leihe beendet), Kasper Dolberg (OGC Nizza, Leihe beendet), Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon, Leihe beendet), Lucas Ribeiro (Ceara SC)

Zuletzt funktionierten beim 4:2-Erfolg im Test gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam und beim 2:2 (2:0) gegen die Glasgow Rangers viele Automatismen. Mit Ex-Profi Pirmin Schwegler, dem technischen Direktor Bastian Huber und Praktikant Benjamin Hübner wurde hinter dem zum Geschäftsführer beförderten Sportchef Alex Rosen eine neue Ebene eingezogen. Hapern tut es traditionell in Hoffenheim am Support. Die TSG spielt ihr Stadion immer dann voll, wenn die Bayern oder Dortmund kommen - oder sie wieder so aufregend Fußball spielen würden wie einst unter Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann.

Wer sticht heraus?

Noch immer und schon seit ewigen Zeiten der mittlerweile 83 Jahre alte Dietmar Hopp. Der vielfache Milliardär hat die TSG mit rund 350 Millionen Euro (inklusive des Baus der Sinsheimer Arena und des Trainingszentrums in Zuzenhausen) angeschoben - und außerdem viel früher als andere Klubs eine starke Frauenmannschaft mit seinem Zuschuss entwickelt. Zuletzt verzichtete der SAP-Mitgründer freiwillig auf seine Stimmmehrheit auf die Profiabteilung, um die leidige Debatte um die 50+1-Regel von Hoffenheim fernzuhalten. Das sollten sich Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und RB Leipzig durchaus mal als Vorbild nehmen.

Was ist drin?

Das wissen sie in der Wundertüte TSG Hoffenheim selber nicht. Vergangene Saison waren sie unter Breitenreiter super gestartet und hatten dann ebenso erstaunlich unsuper nachgelassen. Zwischen Platz vier und 14 kann man dem Dorfverein alles zutrauen. Die wahrscheinlichste Voraussage für die Endplatzierung: Tabellenmittelfeld. Vermintes Niemandsland.

Den Bundesliga-Check und alle veröffentlichten Tipptabellen finden Sie unter: fr.de/tipptabelle

FR-Tipptabelle Hoffenheim © FR