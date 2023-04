TSG Hoffenheim gegen Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die TSG Hoffenheim empfängt am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Sinsheim - Der 27. Spieltag steht in der Fußball-Bundesliga auf dem Programm und der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich immer weiter zu. In Sinsheim kommt es zum direkten Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Beide Klubs benötigen dringend Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nach den letzten Ergebnissen gehen die Gastgeber als leichter Favorit in die Partie.

„Die Schalker machen das aktuell gut, sie hatten einen sensationellen Lauf. Sie stehen sehr stabil und suchen schnell das gegnerische Tor. Uns ist aber klar: Wir wollen konsequent und voller Überzeugung unser Spiel durchziehen“, sagte Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Schalke 04.

TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den SIeg?

„Jeder Sieg ist ein wichtiger Schritt, jedes Erfolgserlebnis ist Futter für unser System. Die Jungs sammeln dadurch Vertrauen und ich habe diese Woche auch wieder eine extreme Energie auf dem Platz gespürt“, so der TSG-Coach weiter, der hoch motiviert ist vor dem Duell gegen S04: „Wir sind weiterhin unzufrieden mit der Situation, wir wollen weiterhin woanders in der Tabelle stehen. Daher freuen wir uns auf Sonntag, um wieder ein geiles Spiel abzuliefern.“

„Wir haben heute noch eine Videoanalyse speziell für Standards gemacht. Es geht nicht nur um den Schützen, sondern auch um die einlaufenden Spieler. Das war auch ein Thema im Training“, gab Schalke-Trainer Thomas Reis Einblick in die Trainingsinhalte der Woche und lobt die Unterstützung durch die Fans: „Ich habe hier auf Schalke zwar schon viel erlebt, aber das ist die nächste Stufe. Der Support ist sensationell. Wenn ich nur daran denke, dass so viele Schalker am Sonntag im Stadion sein werden, bekomme ich schon wieder Gänsehaut.“

In der Bundesliga kommt es zum Duell TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. © IMAGO/UWE KRAFT

Der Respekt vor Hoffenheim ist groß, dennoch wird Schalke auf Sieg spielen. „Ich erwarte Hoffenheim sehr selbstbewusst. Sie sind vorne extrem gefährlich, machen viele Positionswechsel. Der Kader müsste eigentlich in anderen Sphären unterwegs sein, aber jetzt sind sie ein direkter Konkurrent und wir wollen punkten“, bestätigt Reis.

Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 steigt am Sonntag, 9. April 2023, um 19.30 Uhr in Sinsheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 9. April 2023, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

