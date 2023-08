TSG Balingen gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Balingen – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Der VfB Stuttgart ist zu Gast bei der TSG Balingen und geht als großer Favorit in die Partie beim Regionalligisten.

TSG Balingen gegen VfB Stuttgart: Wer zieht in die nächste Runde ein?

„Mein Gefühl ist gut, wir konnten alles durchziehen, was wir uns vorgenommen haben – auch trotz des Trainingslager-Abbruchs. Jetzt geht es wieder los. Wir freuen uns“, sagte VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie und verrät, dass Nübel im Tor stehen wird: „Alex Nübel wird am Samstag spielen und auch eine Woche später als Nummer 1 in die Saison gehen. Ich habe auf und neben dem Platz einen super Eindruck. Er strahlt Ruhe und Klarheit aus, er trainiert sehr engagiert. Er fühlt sich wohl, es gibt einen guten Spirit bei den Keepern.“

Der Bundesligist wird den Regionalligisten nicht unterschätzen und will um jeden Preis die nächste Runde erreichen. „Unser voller Fokus liegt auf dem DFB-Pokalspiel. Es ist unser Ziel, eine Runde weiterzukommen und dort einen Startschuss für eine Woche später zu setzen. Wir haben einen Job zu erledigen – und zwar mit einer guten Art und Weise, worauf wir hinsichtlich des Bundesliga-Starts aufbauen können“, so Hoeneß.

Der VfB Stuttgart trifft im DFB-Pokal auf die TSG Balingen. © IMAGO

Das Pokalspiel zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart steigt am Samstag, 12. August 2023, um 13.00 Uhr in Reutlingen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSG Balingen gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

TSG Balingen gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie TSG Balingen gegen VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Reutlingen startet am Samstag, 12. August 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

TSG Balingen gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

