Tristesse in grün-weiß

Von: Jan Christian Müller

Will weg aus Bremen: Niclas Füllkrug. Foto: Imago Imges © IMAGO/Nordphoto

Der beste Mann will weg, die Alten blöken die Jungen an: Beim SV Werder Bremen läuft zu Beginn der Saison schon vieles verquer. Ein Kommentar.

Es gibt tatsächlich ein paar gute Nachrichten von Werder Bremen. Erstens: Die Traditionsmannschaft hat den SC Schwarz-Weiß Bakum 5:0 weggeputzt. Zweitens: Am Osterdeich vorm Weserstadion scheint tagsüber verlässlich die Sonne und die Leute liegen mit Beck´s Bier am Schlund auf der Wiese herum, statt sich über ihren Herzensverein zu ärgern. Drittens: Die ARD hat für alle Nostalgiker in mehreren Serien den Podcast „Das Werder-Märchen 2004 - die Double-Saison reloaded“ aufgelegt. Ach so, vielleicht noch viertens: Die neuen Hummel-Hemden verkaufen sich prima.

Die Gegenwart sieht ansonsten aber betrüblicher aus als jene längst vergangene Zeit mit Genie Johan Micoud im Mittelfeld und Kugelblitz Ailton vorn in den grün-orangen Kult-Trikots. Aktuell plärrt Marvin Ducksch (29) - beim 0:4 zum Auftakt gegen die Bayern unsichtbar - den 18-Jährigen Leon Opitz im Training mehrfach an. Und Nachwuchskeeper Spyros Angelidis wird nach einem Fehlpass von Außenverteidiger Anthony Jung (31) - gegen die Bayern regelmäßig von Leroy Sané überrannt - wiederholt verbal attackiert.

Wenn die Alten ihren Frust an den Schwächsten in der Hierarchie blitzableiten, ist das kein guter Hinweis auf ein gedeihliches Miteinander in einer Truppe ohne Dynamik. Zumal nicht in einer Situation, in der Wortführer Niclas Füllkrug verdächtig danach aussieht, als würde er lieber heute als morgen das Weite suchen und Werder, noch immer bedenklich klamm, die Millionen für den Mittelstürmer eigentlich dringend braucht. Nur: Wenn der Nationalspieler tatsächlich noch abhandenkommen sollte, oh je, dann vielleicht Gute Nacht, SV Werder Bremen, du schöner Stolz einer ganzen Stadt.

Es gibt so furchtbar viele Baustellen in grün-weiß: Das Nachwuchsleistungszentrum ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau im Überflutungsgebiet in Wesernähe erscheint seit Jahren aussichtslos. Stillstand! Die Suche nach einem Investor: mehrfach gescheitert: Stillstand! Die einstige Vorzeigemannschaft U23: abgestiegen in die fünftklassige Bremen-Liga. Rückschritt! Die Kassenlage: Derart angespannt, dass Sportchef Clemens Fritz nur nach ein paar Euro für einen linken Außenverteidiger schürfen kann. Für rechts ist kein Geld mehr da. Dazu muss das Stadion für mehrere Millionen Euro umgebaut werden, weil Gästefans im Obergeschoss ständig Böller und Bier auf die braven Bremer Familien darunter befördern. Eine Fehlplanung aus der Vergangenheit, die dem Klub teuer zu stehen kommt.

Ja, es sieht alles ein bisschen trostlos aus um jenen Verein, der nur 17. der vergangenen Rückrundentabelle war und vor dem Spiel am Samstag in Freiburg schon wieder Vorletzter ist. Beim Pokalaus bei Viktoria Köln war übrigens David Philipp bester Mann der Rheinländer und schoss zwei Tore. Der Ausbildungsklub des 23-Jährigen: Werder Bremen. Es läuft wirklich gerade viel verquer an der Weser.