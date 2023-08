Traumzeit in Australien

Von: Frank Hellmann

Alle lieben jetzt die Matildas. Foto: AFP © AFP

Die Fußball-WM der Frauen hat in Down Under etwas in Bewegung gebracht, was vor Wochen niemand vermutete. Selbst Bars und Pubs, in denen bislang fast nie Fußball lief, haben umgeschwenkt.

Sydney scheint gerade sehr geübt darin, Menschenmassen für den Sport zusammenzubringen. Am Sonntagmorgen haben sich fast 100 000 am Hyde Park aufgestellt, um beim „City2Surf“ mitzumachen: ein Lauf von der Parkanlage im Zentrum zum Surferparadies am Bondi Beach. Wer die Stadt noch nicht kennt, erlebt hier 14 Kilometer Glücksgefühle. Am Samstagnachmittag waren fast 200 000 in die andere Richtung in den Olympic Park geströmt, um in riesigen Public-Viewing-Bereichen die „Matildas“ bei ihrer weltmeisterlichen Traumreise zu unterstützen. Wieder Gänsehautmomente im Überfluss. Ein Teil hat sich direkt im Anschluss im gigantischen Australia Stadium den Halbfinalgegner England bei seinem Kraftakt gegen Kolumbien angeschaut. Vor auch wieder mehr als 75 000 Fans.

Wer diese mit australischer Lässigkeit unterlegte Begeisterung nicht miterlebt, kann die Dimensionen vermutlich schwer fassen. Aber definitiv hat der Fußball der Frauen etwas in Bewegung gebracht, was vor Wochen niemand vermutete. Selbst Bars und Pubs, in denen bislang fast nie Fußball lief, haben umgeschwenkt. Premierminister Anthony Albanese, der natürlich als einer von 50 000 Augenzeugen das Elfmeterdrama im Viertelfinale gegen Frankreich verfolgte, hat jetzt angekündigt, beim WM-Sieg Australiens für den 20. August einen zusätzlichen Feiertag einführen zu wollen. Kein Scherz.

Sogar die Nationalsportarten Rugby und Australian Football fügen sich der wundersamen Verschiebung der Aufmerksamkeit: Das heilige Footballderby zwischen den West Coast Eagles und Freemantle Dockers wurde eigens wegen der Fußball-Übertragung nach hinten verschoben. Trotzdem wurde den kräftigen Kerlen in Perth anfangs keine Beachtung geschenkt, weil alle auf die Leinwand blickten, was parallel in Brisbane geschah.

Das erste Mal seit der Frauen-WM 2003 in den USA – damals mit Deutschland als Weltmeister – steht der Ausrichter wieder im Halbfinale. Danach scheiterten China (2007), Deutschland (2011), Kanada (2015) und Frankreich (2019) jeweils im Viertelfinale. Teils unter dramatischen Umständen, stets unter Tränen. Und so ein bisschen war jeder Endrunde stimmungstechnisch der Stecker gezogen. Nun kommt die neunte Auflage mit dieser Euphorie ins Geschichtsbuch.

Dass insbesondere Australien das Ereignis so tief ins Herz schließt, hat mit der Grundstimmung in dem großen Land mit nur rund 25 Millionen Einwohner:innen zu tun. Wer sich einbringt, wer sich einsetzt, wer sich anpasst, der bekommt ein sehr tolerantes Lebensgefühl vermittelt. Die WM erzeugt für viele Nationen, nur nicht für das überhaupt nicht vermisste deutsche Team, besondere Emotionen, die deutlich softer als bei einer Männer-WM sind – aber deshalb nicht minder authentisch.

Dagegen war die Frauen-WM 2011 in Deutschland ein netter Kindergeburtstag. In Australien fürchtet auch niemand, dass mit Turnierende alles nur auf den Männerfußball schaut. Diese Sportart ist hier seit langem weiblich konnotiert, in den Parks und in den Klubs spielen genauso viele Mädchen wie Jungs – in dieser Altersklasse übrigens mehr als in jeder anderen Sportart. Und alle wollen jetzt eine „Matilda“ sein. Dass ein Harry Kane zum FC Bayern München gewechselt ist, hat am Wochenende am anderen Ende der Welt niemand wirklich interessiert. Anderes ist gerade wichtiger.