Transfergerüchte: Verliert der HSV Sonny Kittel an die Bundesliga?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Verliert der HSV Sonny Kittel an die Bundesliga? © ThomasMetelmann/Imago

Nur wenige Tage nach dem verpassten Aufstieg brodelt die Gerüchteküche beim HSV gewaltig. Verliert Hamburg Kittel an die Bundesliga?

Hamburg – Es wurde ein bitterer Abend im Volksparkstadion. Der HSV hat erneut den Aufstieg in die Bundesliga verpasst und muss nun ab 15. Juli 2022, dann startet die neue Saison in der zweiten Liga, einen neuen Versuch starten. So gut es geht, soll dann das bereits bestehende Team mit Trainer Tim Walter erneut antreten. Aber geht das überhaupt? Laut neusten HSV-Transfergerüchten wollen Sonny Kittel und Josha Vagnoman lieber direkt erstklassig spielen und nicht mit dem HSV aufsteigen.

Verliert der HSV seinen Leistungsträger? Was am Gerücht um Sonny Kittel dran ist, weiß 24hamburg.de.

Neben Gerüchten um Abgänge gibt es auch viele Transfergerüchte um mögliche Zugänge. So soll der HSV sich um die Dienste von Zan Celar bemühen und auch ein Auge auf Stürmer Maximilian Beier geworfen haben.