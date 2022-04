Transfergerüchte: Langjähriges HSV-Duo vor Abschied aus Hamburg

HSV-Transfergerüchte: Beliebtes Duo beim HSV vor Abschied. © Michael Schwarz/imago

Nach einigen Verpflichtungen stehen beim HSV im Sommer wohl auch erste Abschiede fest. Laut neusten Transfergerüchten steht ein beliebtes Duo vor dem Abschied.

Hamburg – Dieser Sommer soll beim HSV ausnahmsweise nicht vom großen Umbruch geprägt sein wie in den letzten Jahren. Egal, ob das Team von Tim Walter am Ende in die Bundesliga aufsteigt oder nicht. Dafür wurden bereits einige Nägel mit Köpfen gemacht und die Verträge von Maximilian Rohr, Moritz Heyer, Daniel Heuer Fernandes und Anssi Suhonen verlängert. Auch Mario Vuskovic und Miro Muheim wurden fest verpflichtet. Trotz aller Konstanz im Kader, müssen einige Spieler den Verein jedoch verlassen. Unter den Abgängen soll auch ein langjähriges Duo sein.

Bei den Neuverpflichtungen für die neue Saison fällt weiterhin der Name Summerville. Das Interesse von Jonas Boldt sickerte schon im Winter durch. Doch nun könnten die Glasgow Rangers dem HSV einen Strich durch die Rechnung machen.