FC Bayern: Überraschender Transfer von Mittelfeldspieler?

Von: Sascha Mehr

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Der FC Bayern München plant die Zukunft und hat einen jungen defensiven Mittelfeldspieler von Juventus Turin im Visier.

München – Für Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München, steht nach Schließung des Transferfensters weiter viel Arbeit an, denn der Sportchef muss den Kader für die kommende Saison planen. Es wird nicht nur nach gestandenen Spielern gesucht, die eine sofortige Verstärkung darstellen für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann, sondern auch nach hoffnungsvollen Talenten. Der deutsche Rekordmeister hat Scouts auf der ganzen Welt und sucht nach vielversprechenden Spielern, die langfristig den Sprung in die Bundesliga schaffen könnten.

FC Bayern München zeigt Interesse an Mittelfeldspieler

Ein Top-Talent ist nun in den Fokus des FC Bayern München gerückt. Nach Informationen des Sportjournalisten Sacha Tavolieri zeigt der FCB Interesse an Joseph Boende von Juventus Turin. Der 17-Jährige, aktueller U18-Nationalspieler Belgiens, gilt als eines der vielversprechendsten Talente Europas. Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus. Derzeit spielt er noch in der Nachwuchsabteilung von Juventus Turin, die Italiener planen aber langfristig mit ihm bei den Profis.

Joseph Boende wechselte im Sommer 2021 vom RSC Anderlecht zu Juventus Turin, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und kam seitdem in der Nachwuchsabteilung der „Alten Dame“ zum Einsatz. Die Bianconeri setzten sich beim Transfer gegen zahlreiche Top-Klubs aus ganz Europa durch, die den Mittelfeldspieler ebenfalls im Visier hatten. In naher Zukunft plant Juventus Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Boende, dessen Arbeitspapier nach Ende der kommenden Saison ausläuft.

FC Bayern München: Joseph Boende im Anflug?

Der FC Bayern München und auch der AS Monaco und Eintracht Frankfurt wollen Juventus Turin aber einen Strich durch die Rechnung machen und versuchen, den Mittelfelspieler abzuwerben. Eine Chance auf einen Transfer besteht allerdings nur, wenn sich der Spieler und Juventus Turin nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Wenn der italienische Top-Klub dann keinen ablösefreien Abgang 2024 riskieren will, müsste er Joseph Boende im kommenden Sommer verkaufen. Der FC Bayern München verfolgt die Situation des 17-Jährigen jedenfalls sehr genau und ist bereit, falls es eine Möglichkeit gibt, den Belgier an die Säbener Straße zu holen.

Unterdessen will der FC Bayern München für kommenden Saison einen neuen Mittelstürmer verpflichten und hat einen namhaften Profi im Visier.