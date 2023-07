Poker um Harry Kane: FC Bayern zieht nächstes Transfer-Ass aus dem Ärmel

Von: Florian Schimak

Harry Kane und der FC Bayern: Es wird immer heißer! Angeblich soll der Rekordmeister beim Transferpoker das nächste Ass aus dem Ärmel gezaubert haben.

München – Wird Harry Kane tatsächlich der Königstransfer des FC Bayern in diesem Sommer?

Der Rekordmeister arbeitet mit allen Mitteln an einer Verpflichtung des Mittelstürmers von den Tottenham Hotspur. Offenbar spielen die Münchner nun das nächste Transfer-Ass!

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Wie Sky berichtet, soll angeblich Karl-Heinz Rummenigge nun die nächsten Gespräche mit Kane führen und den Weltklasse-Angreifer von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen. Dass der bald 30-Jährige von einem Engagement beim FC Bayern generell nicht abgeneigt sein soll, wurden in den vergangenen Tagen bereits berichtet.

Nun soll offenbar Rummenigge das nächste Bayern-Angebot bei den Spurs vorlegen. Das erste (kolportierte 70 Millionen) wurde von Tottenham-Boss Daniel Levy angeblich umgehend abgelehnt. Kann Kalle Kane nun überzeugen?

Harry Kane zum FC Bayern? Transfer gestaltet sich noch schwierig

Ein möglicher Transfer gestaltet sich (noch) schwierig. Bei den Spurs plant man fest mit seinem Kapitän. Allerdings läuft dessen Vertrag 2024 aus und Kane hat bislang keine Entscheidung getroffen, ob er seinen Jugendklub überhaupt verlassen möchte.

Wäre dies der Fall, wäre dieser Sommer die einzige Möglichkeit für Levy und Tottenham noch ordentlich Kohle zu kassieren. So sollen die Bayern angeblich bereit sein, für den Angreifer – trotz der geringen Vertragslaufzeit von Kane – bis zu 100 Millionen zu zahlen.

Lothar Matthäus rät: FC Bayern sollte bei Kane „mindestens an die Grenze des Möglichen“ gehen

„Günstig wird er nicht werden, dieser Transfer“, sagt Experte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Aber nachdem es mit Haaland nicht geklappt hat und jeder im Klub der Meinung ist, dass man einen Weltklasse-Stürmer benötigt, wird der Verein mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt. Kane ist es allemal wert.“

Wenn Kane letztlich die Spurs tatsächlich verlassen möchte, dann würden die Chancen für den FC Bayern gut stehen. Denn Tottenham-Boss Levy würde nach tz.de-Informationen seinen Superstar nicht innerhalb der Premier League verkaufen.

Dennoch: Eine schnelle Nummer wird der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern nicht. (smk)