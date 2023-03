Sagt Laimer nun den Bayern ab? Er war Nagelsmanns Wunschspieler

Von: Sascha Mehr

Das Nagelsmann-Aus beim FC Bayern München könnte auch Folgen für die Kaderplanung haben. Sagt ein Spieler plötzlich ab?

München/Leipzig - Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München ist beschlossene Sache. Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ziehen die Notbremse, nachdem es ihrer Meinung nach in den letzten Monaten keine positive Entwicklung gab. Die Ergebnisse und Leistungen in der Bundesliga waren teils unterdurchschnittlich, nur in der Champions League zeigte der FCB seine ganze Klasse. Um die Ziele nicht zu gefährden und um der zuletzt lustlos wirkenden Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, soll Thomas Tuchel das Ruder an der Säbener Straße übernehmen.

Name Konrad Laimer Alter 25 Verein RB Leipzig Position Zentrales Mittelfeld

Was wird jetzt aus Konrad Laimer?

Zahlreiche Experten reagierten verwundert über die Entscheidung des FC Bayern München, die auch Auswirkungen auf die Kaderplanung für die kommende Saison haben könnte. Zuletzt schien alles klar mit Konrad Laimer von RB Leipzig.

Der Österreicher spielte bereits bei den Sachsen unter Trainer Julian Nagelsmann und avancierte zum Führungsspieler. Im Sommer läuft sein Vertrag aus und ein Wechsel an die Säbener Straße schien auf der Zielgeraden, doch nachdem Nagelsmann kein Trainer mehr ist, könnte sich das ändern.

Konrad Laimer (l.) und Julian Nagelsmann. © Imago

FC Bayern München: Nagelsmann-Aus mit Auswirkungen auf Kaderplanung?

Konrad Laimer galt als Wunschspieler von Julian Nagelsmann, nicht des Vereins. Ohne seinen großen Fürsprecher ändert sich die Lage für den Österreicher gewaltig. Der Leipzig-Profi ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und auf dieser Position sind Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Platzhirsche beim deutschen Rekordmeister.

Außerdem lauert Ryan Gravenberch auf Einsätze hinter dem gesetzten Duo. Laimer müsste sich also erst einmal in die Mannschaft kämpfen und das wäre unter Tuchel wahrscheinlich schwerer als unter Nagelsmann.

FC Bayern München: Rätsel um Laimer-Transfer

Die Entlassung Nagelsmanns wird Laimer ins Grübeln bringen, ob er diesen Wechsel weiterhin anstrebt. Ein mahnendes Beispiel, dass man es als Wunschspieler nicht einfach hat, zeigt der Fall Marcel Sabitzer.

Der ehemalige Kapitän von RB Leipzig wechselte ebenfalls auf Wunsch von Nagelsmann zum FC Bayern München und kam nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Derzeit ist er an Manchester United ausgeliehen und könnte den deutschen Rekordmeister im Sommer endgültig verlassen.

Konrad Laimers Zukunft wieder völlig offen

Neben dem FC Bayern kamen auch immer wieder Gerüchte über einen Wechsel ins Ausland auf. Demnach zeigten Klubs aus der englischen Premier League Interesse am österreichischen Nationalspieler, der sich durch seine Leistungen in Leipzig einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat.

Die Tatsache, dass er ablösefrei zu haben wäre, ist für die Interessenten kein unwichtiger Aspekt. Bald dürfte es sich aufklären, ob es Laimer weiterhin an die Säbener Straße zieht oder es ein Umdenken gibt und er nach dem Nagelsmann-Aus das Ausland vorzieht. (smr)