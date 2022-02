Träumen verboten? Darum bremst HSV-Walter die Aufstiegs-Euphorie

HSV-Trainer Tim Walter will setzt weiter auf Entwicklung statt Euphorie.

Vor Topspiel in Heidenheim

Der HSV meldet sich eindrucksvoll im Aufstiegskampf zurück. Da darf Träumen erlaubt sein, oder? Vor dem nächsten Topspiel, tritt Trainer Walter auf die Bremse – warum?

Hamburg – Der HSV ist auf dem Weg nach oben. Nur noch zwei Punkte trennt das Team von Trainer Tim Walter von Platz 1. Blöd nur, dass in diesem Jahr aktuell sechs Teams um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen. Doch der HSV hat es den Kritikern in den letzten Wochen gezeigt. Erst gelang dem Team der Sieg gegen den ehemaligen Tabellenführer St. Pauli, dann fegte der HSV den jetzigen Tabellenführer Darmstadt 98 vom Platz. Von Euphorie bei Tim Walter weiter keine Spur.



Am Samstag, 12. Februar 2022, trifft der HSV im nächsten Zweitliga-Kracher auf Verfolger Heidenheim. Mit einem Sieg und etwas Glück könnten die Hamburger sogar die Tabellenspitze erklimmen.